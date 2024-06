Bully Ray: «Cody Rhodes no necesita manager»

Durante su tiempo como miemro de All Elite Wrestling, Cody Rhodes emergió como una de sus principales figuras, situación que también la replicaría en su regreso a la WWE, donde prácticamente le respetaron el aura de estrella del que venía precedido. Pese a tener destreza con el micrófono, en la compañía de Tony Khan tuvo a Arn Anderson como su manager, lo cual evidentemente no sucedió a su regreso a la WWE (y tampoco lo necesitó); no obstante, recientemente hizo un comentario respecto a que estaba abierto a la posiblidad de contar con un manager, ahora que es el Campeon Indisputable WWE.

► Cody Rhodes quiere tener un manager a su lado

Cody Rhodes mencionó recientemente que quería que un manager en pantalla estuviera a su lado durante su enemistad con Logan Paul, pero el miembro del Salón de la Fama WWE, Teddy Long, cuestionó esa decisión. Sin embargo, no sería el único.

Durante la reciente edición de Busted Open Radio, Bully Ray también afirmó categóricamente que Cody Rhodes no necesita un manager en la actualidad. El miembro del Salón de la Fama luego explicó cómo debería desarrollarse la historia si Rhodes consigue un manager, aunque Ray explicó que no le gustaría que un manager hablara en nombre de Rhodes como lo hizo Anderson en AEW, y preferiría tener un manager tranquilo como Arnlold Skaaland. Pero una vez más reiteró por qué Rhodes no necesita que alguien hable por él. Argumentó que todo va bien para Rhodes en este momento y siente que no necesita a nadie de su lado.

«No creo que Cody Rhodes necesite a nadie como su manager. Pero si Cody tuviera que requerir a un manager, como Arn Anderson, realmente necesitaría saber por qué. El único nombre que me vino a la cabeza y que me recordó Arn Anderson, me recordaría si fuera el manager de Cody. ¿A quién te recordaría Arn si fuera el manager de Cody? Arnold Skaaland».

«Soy fanático de Arn, entiendo lo que pudo lograr, ya sabes, en AEW con Cody. Entiendo su relación allí. Creo que fue más por nostalgia que cualquier otra cosa. Pero no creo que Cody necesite a nadie«.