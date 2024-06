Bully Ray: «Bron Breakker es un maldito cíborg»

Bron Breakker e Ilja Dragunov están comenzando una rivalidad en WWE RAW. De hecho, tendrán un mano a mano en el episodio del 10 de junio.

«Eres uno de los mejores luchadores del mundo, pero ser el niño dorado no es más intenso que tú gritando falsamente a la cámara cada semana y conteniendo la respiración hasta que tu cara se ponga morada. Ahora, ¿por qué no te haces un favor esta semana? Ve a casa, habla con tu entrenador de dieta, 190 libras, come tus Wheaties, haz tus flexiones de un brazo y el resto de tus estúpidos ejercicios, porque va a necesitar todo eso y más para prepararte para vencerme, porque solo hay un tipo rudo en WWE, solo hay uno más malo que el mal, solo hay un perro, y ese soy yo», le decía recientemente Bron a Ilja.

► Bron Breakker e Ilja Dragunov

Y el miembro del Salón de la Fama Bully Ray está contento con lo que están mostrando ambos jóvenes luchadores en el elenco principal:

«Hasta ahora? Dos pulgares arriba para Bron Breakker e Ilja Dragunov por mi parte,» dijo el veterano, elogiando al mismo tiempo el nivel de intensidad de Breakker en el ring. «Realmente estoy disfrutando de lo que estoy viendo, especialmente – no especialmente de, pero Bron realmente se está destacando debido a su nivel de intensidad. Quiero decir, ¡Dios mío, es asombroso!

«¡Este tipo es tan rápido, tan intenso, tan impredecible! Esa Frankensteiner desde la cuerda superior anoche fue ejecutado tan rápidamente, y a la perfección, ¡yo estaba como, ‘¡Dios mío!’ Quiero decir, pero ¿qué esperas? Él es mitad Rick Steiner, mitad Scott Steiner, es como un maldito cíborg de lucha libre. Es un poco más pequeño que su padre y su tío, lo que le da esa increíble velocidad.»

El de TNA también señala similitudes entre cómo Breakker ha estado ganándose a los fanáticos y cuán popular fue Wardlow de AEW en la antesala de su reinado como campeón TNT.

Bron Breakker is a mf that the prime Mighty Morphin Power Rangers wouldn’t even bother 😭😭 JESUS CHRIST #WWERAW pic.twitter.com/UyZxKB5XkX — Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) June 4, 2024