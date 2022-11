Bully Ray: «Austin Theory debe destronar a Seth Rollins»

Cuando muchos creían que Triple H buscaba arruinar a Austin Theory con su fallido canje del maletín de Money in the Bank el pasado lunes, en el reciente Monday Night Raw vimos un lado inesperado del joven luchador, puesto que ya no solamente dejó de llevar el maletín, sino también que ya no trajo consigo su celular y las «selfies» quedaron de lado. Además, mostró un lado nunca antes visto, puesto que agredió brutalmente a Dolph Ziggler durante su combate, y minutos después hizo lo propio con Seth Rollins, una vez que este había salido victorioso frente a Finn Bálor en el estelar del programa.

► Austin Theory ha mostrado una nueva cara en WWE RAW

Tras los acontecimientos de las últimas dos semanas, Bully Ray, dio su punto de vista sobre cómo el Director Creativo de WWE, Triple H, debería programar la rivalidad de Austin Theory con Seth Rollins. En el reciente Busted Open, el miembro del Salón de la Fama WWE comentó que el fallido intento de cobro de Theory ahora está olvidado y cree que la joven superestrella debería ganarle el Campeonato de los Estados Unidos a Seth Rollins, aprovechando su nueva personalidad.

«Nada relacionado con el canje del maletín de Money in the Bank importa más debido a lo que hicieron con Theory en su lucha con Dolph y cómo salieron del aire. Quiero ver a Austin Theory derrotar a Seth Rollins y convertirse en el Campeón de los Estados Unidos. Quiero un Campeón de los Estados Unidos rudo y quiero ver alos técnicos persiguiéndolo. Creo que Austin Theory haría un gran trabajo como Campeón rudo, especialmente después de lo que vimos la última noche.»

«Prefiero ver Austin vs. Dolph ahora que Austin vs. Seth. Siempre podemos llegar a Austin y Seth (…) Después de anoche, después del partido, pensé que este es el mejor material, aparte de The Bloodline, que la WWE tiene ahora mismo, y les tomó alrededor de la mitad de un espectáculo para llegar allí».