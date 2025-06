Tras lesionarse en Survivor Series el año pasado, Bronson Reed volvió al ring y sorprendentemente se alió con Seth Rollins, Paul Heyman y Bron Breakker, para proteger los intereses del primero, en medio de una rivalidad que ha mantenido con CM Punk, Penta y Sami Zayn, y que al menos hasta el momento ha rendido dividendos puesto que el «Visionario» es el portador del maletín de Money in the Bank.

► La amistad repentina entre Seth Rollins y Bronson Reed

Tras poco más de un mes de ocurrido, la alianza entre Seth Rollins y Bronson Reed se siente un poco más normal; sin embargo, Bully Ray no parece muy convencido de esta situación todavía, puesto que aún recuerda cómo Reed sacó de combate a Rollins a punta de Tsunamis.

De hecho, durante una reciente edición de «Busted Open Radio», el miembro del Salón de la Fama WWE volvió a plantear preguntas sobre el emparejamiento entre Bronson Reed y Seth Rollins, de la cual cree que todavía no han sido respondidas todas las interrogantes que planteó desde el inicio.

«Todavía quiero saber por qué, y quizá no lo vi, pero no creo que lo haya hecho. Dime por qué eres amigo… del tipo que te lanzó seis bombas Tsunami e intentó hundirte las costillas, acabando así con tu carrera... ¿Por qué son amigos? ¿Ya lo hemos entendido? Quiero saber por qué eres amigo del tipo que… no solo intentó golpearte con un movimiento final, ni te dio una plancha desde la tercera cuerda, ni te dio una plancha de 180 kg desde la tercera cuerda una vez; te lo hizo… cinco, seis, siete veces, lo que sea.»

«Estuviste fuera un tiempo. Estabas en la banca. Dame algo. Dime: ‘¿Sabes qué? Odio a Bronson Reed. Mi esposa odia a Bronson Reed. Y cuando mi hija crezca, probablemente también odiará a Bronson Reed, por lo que Bronson Reed intentó hacerle a su padre. ¿Pero sabes qué?. Porque soy lo suficientemente inteligente para saber que prefiero tener a Bronson Reed de mi lado antes que recibir otra vez una de sus bombas Tsunami».