Bully Ray aplaude el debut de Motor City Machine Guns en WWE

¿Cómo se puede tener más éxito en un debut? Los Motor City Machine Guns han empezado su aventura en WWE convirtiéndose en Campeones en Parejas. Primero, ganaron un combate a Los Garza y A-Town Down Under para ir a la final del torneo para conocer a los nuevos retadores al título, luego ganaron la misma a #DIY, y en el mismo programa destronaron a The Bloodline. Impresionante. Quizá no tanto sabiendo que durante años han sido uno de los mejores equipos del mundo.

► El debut de Motor City Machine Guns en WWE

Un comienzo el de Chris Sabin y Alex Shelley que aplaude el miembro del Salón de la Fama Bully Ray cuando le preguntan por ellos en un episodio reciente de Busted Open Radio. Compara el éxito temprano de los dos veteranos con la industria de la música y los llamados «number one with a bullet», una canción que sube rápidamente en las listas de popularidad, especialmente en Billboard, aunque se una generalmente para algo o alguien que tiene un ascenso veloz y pronto.

“En la música, sacas un álbum. Tu álbum no tiene que escalar posiciones en las listas para llegar al número uno. No tienes que debutar en el diez y luego subir al cinco y, con suerte, llegar al uno. Algunos discos salen y el día que se lanzan, debutan en el número uno. Se llama ‘número uno con una bala’. Los Guns son número uno con una bala.”

“A veces está bien entrar así, si no tienes una historia natural, especialmente si estás en un torneo, para ganar el torneo y luego ganar los campeonatos.”

¿Qué sigue ahora para Motor City Machine Guns? Con The Bloodline ocupados con Roman Reigns y The Usos, es de suponer que sus primeros retadores serán otros.

