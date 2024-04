Bully Ray aplaude a Jon Moxley en AEW Dynamite

Jon Moxley fue el responsable de abrir el episodio de AEW Dynamite del 17 de abril como nuevo Campeón Mundial de Peso Pesado IWGP de NJPW. Durante la promo, «The Death Rider» envió varios mensajes. Desde el «que me besen el trasero» a quienes han dudado de él hasta que «ser grandioso no se trata de lo que otros digan, sino de lo que está aquí adentro» pasando por «hay muchos grandes luchadores en el mundo, pero solo hay y habrá un Jon Moxley». Y quizá más importante: buscó elevar el ánimo de la casa Élite después de las últimas polémicas.

