Uno de los combates más esperados antes de WrestleMania 42 en Las Vegas es el que enfrentará a «El Gobernante» Oba Femi contra «La Bestia Encarnada» Brock Lesnar. Lesnar lanzó un reto abierto semanas antes del gran evento, buscando un oponente, al que Femi respondió contundentemente al aplicarle una powerbomb, antes de ponerle el pie sobre el pecho y señalar el letrero de WrestleMania durante el episodio de «WWE Raw» de la semana pasada.

► Oba Femi vs. Brock Lesnar, un duelo de titanes

Bully Ray ha elogiado constantemente a Femi en «Busted Open Radio», y en un episodio reciente del programa, reveló que está tan emocionado por el combate que tendrá contra Brock Lesnar, de la misma manera que las dos luchas titulares que encabezarán cada una de las noches de WrestleMania 42.

«Oba Femi es un nuevo talento que llegó de ‘NXT’. Tiene el perfil. Presentado como una estrella tan grande como cualquier otra en el roster actual. ‘El Gobernante’, no tiene miedo de enfrentarse a ‘La Bestia’. Brock Lesnar es el tipo más duro de la WWE, punto final. La semana pasada vimos a Oba Femi sentarse y aplicarle una powerbomb a Brock Lesnar. Todos nos quedamos boquiabiertos. ¡Guau! Brock fue maltratado. Maltratado por Oba Femi. Oba Femi no solo levantó a Brock para la powerbomb, sino que lo sostuvo en el aire y luego lo soltó cuando le dio la gana.»

El cartel de WrestleMania 42 ya va tomando forma, y a solo tres semanas del evento ya existen varios combates confirmados, incluyendo el de Oba Femi contra Brock Lesnar. Sin embargo, la WWE aún no ha confirmado oficialmente qué combates tendrán lugar en cada una de las dos noches de del evento.