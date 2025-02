Bully Ray analiza rivalidad entre Kevin Owens y Sami Zayn

El lunes pasado en WWE Raw, el gerente general de la marca Adam Pearce hizo oficial un combate no sancionado entre Kevin Owens y Sami Zayn para WWE Elimination Chamber, que se llevará a cabo en Toronto, Canadá. Esto, como parte de una rivalidad que ambos estaban retomando a raíz de que Owens atacara brutalmente a Zayn para descargar sus frustraciones de no haber podido lograr el Campeonato Indisputable WWE en el reciente Royal Rumble.

► Bully Ray quiere alargar rivalidad entre Kevin Owens y Sami Zayn

A instancias del combate no sancionado que protagonizarán Kevin Owens y Sami Zayn, el miembro del Salón de la Fama WWE Bully Ray, durante la reciente edición de Busted Open Radio, compartió un posible final para el combate, que podría tener ramificaciones para WrestleMania 41.

«No hay final hasta que ambos chicos tengan que salir en camilla. Déjalos en el suelo, haz todas las locuras. Todas las campanas, todos los silbatos, bla, bla, bla. Ambos chicos al final del combate están en el medio del ring. Nadie se puede mover y la incomodidad invade la arena y envías a los médicos y sacas a ambos chicos en camilla de la arena».

«Entonces, si no hay final y ambos chicos están destruidos y ensangrentados al final y los médicos tienen que sacarlos en camilla, podrías volver a WrestleMania con la estipulación de Last Man Standing, Falls Count Anywhere, pero creo que Sami y Kevin se darán con todo en Toronto.»

Kevin Owens y Sami Zayn tienen una larga historia entre ellos a lo largo de los años como amigos y adversarios, pero su rivalidad se renovó a principios de este mes cuando Owens le aplicó un martinete a Zayn durante el episodio del 3 de febrero de Monday Night Raw.