Bully Ray analiza la reciente historia de The New Day

Durante el reciente episodio de Monday Night Raw, la relación entre los miembros de The New Day, Kofi Kingston y Xavier Woods, siguió deteriorándose, después de perder rápidamente un combate en parejas contra Alpha Academy. Tras el encuentro, ambos miembros discutieron tras bastidores, intercambiando insultos y diciéndose de todo hasta que ambos decidieron tomar caminos separados, esperando «reunirse» la próxima semana cuando se celebre el episodio conmemorativo dedicado a los diez años de carrera del grupo.

► The New Day, camino a la separación

En la reciente edición de Busted Open Radio, Bully Ray compartió su punto de vista sobre la reciente historia de The New Day, resaltando que ambos estaban peleando como hermanos y que estaba de acuerdo con ello, considerando el tiempo que el equipo ha estado junto y lo cercanos que se han vuelto. El miembro del Salón de la Fama WWE comparó esta situación a lo que vivió en su época con su compañero de toda la vida, D-Von Dudley, afirmando que también han tenido discusiones en el pasado.

«Hubo golpes profesionales, golpes personales. En cada uno de ellos, me senté y dije, ‘Vaya, Kofi tiene razón. Vaya, Woodsy tiene razón'».

«No sé por qué debería seguir con The New Day. Han hecho tanto. Son el equipo de parejas más condecorado en la historia de la WWE. Estoy de acuerdo con esta disensión, estoy de acuerdo con esta rivalidad; creo que puede llegar lejos».

Bully Ray podría imaginar a Kingston o Woods como el villano en una eventual disputa entre los dos miembros de The New Day, aunque no descartó que también decidan permanecer juntos y que Big E (quien no ha aparecido en más de dos años) pueda regresar, lo cual podría ayudar a que el grupo se mantenga unido. El miembro del Salón de la Fama también expresó su deseo de que puedan retomar su rivalidad contra The Usos, si el grupo no se disuelve.