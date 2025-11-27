Bully Ray analiza la duración de los PPV de AEW

AEW Full Gear 2025 fue un evento PPV lleno de giros inesperados y sorpresas, pero lo que más ha dado que hablar es su duración, quie es una marca de fábrica de Tony Khan. El evento duró casi cinco horas y media (incluyendo la Zero Hour), una duración habitual en los PPV de AEW, y culminó con la coronación de Samoa Joe como el nuevo Campeón Mundial AEW tras derrotar a Hangman Page.

► La duración de los PPV de AEW es cuestionada por fanáticos

El miembro del Salón de la Fama de la WWE, Bully Ray, habló sobre AEW Full Gear 2025 y su duración durante un episodio reciente de «Busted Open Radio», afirmando que los PPV de AEW tienen un punto óptimo de duración, ya que conoce muy bien los programas largos gracias a su experiencia en ECW.

«En cuanto a la duración del espectáculo, entiendo que algunos fans estén molestos. En la ECW, antes, teníamos espectáculos larguísimos en la ECW Arena, pero eso era para las 1000 personas que acudían a verlo. No era para quienes lo veían en PPV desde casa. En aquel entonces no existía el PPV en la ECW, así que era para los asistentes. Oigan, cinco horas es mucho tiempo para mantener la energía, hagas lo que hagas, y siempre comparamos las cosas con el rock and roll. Creo que para AEW, el punto ideal podrían ser cuatro horas. Si lo reducimos a una hora, sabemos que nunca lo conseguiremos en tres, quizás cuatro horas.»

El miembro del Salón de la Fama WWE continuó diciendo que hay varias cosas que duran alrededor de cuatro horas y que logran mantener a la gente interesada de principio a fin, como un partido de fútbol americano o incluso un concierto. Con esto en mente, Bully Ray cree que cuatro horas es el límite que AEW necesita para mantener a todos contentos.