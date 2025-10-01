Bully Ray analiza la controversia del reciente SmackDown

Durante una lucha de triple amenaza que tuvo en juego el Campeonato Femenil WWE en el reciente SmackDown, Nia Jax empujó a Jade Cargill contra las escaleras de acero con tanta fuerza que le provocó un sangrado en su frente, que luego requirió de varios puntos de sutura. Afortunadamente, el combate pudo terminar con la victoria de Tiffany Stratton, pero no estuvo alejado de la polémica, ya que segundos antes la réferi detuvo la cuenta de tres a pesar de que Jax no había roto el conteo.

► Bully Ray cree que la culpa fue de la réferi

Tras la controversia, Bully Ray explicó durante el reciente episodio de «Busted Open Radio» quién cree que fue la culpable en aquel conteo fallido, detallando cómo se dio la secuencia de los hechos.

«En la lucha libre es mejor llegar temprano que tarde. La réferi le quitó la mano en la cuenta de tres porque claramente no cree que este sea el final. Lo que creo que se suponía que debía pasar era que Tiffany Stratton le arrebatara la victoria a Jade Cargill. Jade conecta el Black Hole Slam, uno, dos — Tiffany conecta la dropkick, y luego cubre y consigue el 1-2-3… No se puede estar 100% seguro de quién comete el error; si fue el árbitro o si Nia no se levantó… Si se suponía que Tiffany le arrebataría la victoria, ¿por qué la réferi se detuvo antes del tres?»

Después de que el copresentador Dave LaGreca expresara que creía que el error fue de la réferi y no de Nia Jax, y el miembro del Salón de la Fama WWE estuvo de acuerdo y sustentó su afirmación.

«Nia no se levantó. En esa situación, la responsabilidad de la réferi es contar hasta tres. Ahora, vamos más allá. Esta es la parte más desconcertante del combate. Puedo lidiar con los errores… va a pasar, le puede pasar a cualquiera. Lo que no entiendo es por qué Nia decide hablar con la réferi.»

«Obviamente hay un malentendido. No creo haber visto nunca un malentendido tan flagrante como el que vi allí… Hay que ser un poco más consciente, especialmente en 2025 con cámaras de alta definición por todas partes, de que esa conversación se está grabando».

«No sé si confiaría en que Tiffany tuviera la precisión de una fracción de segundo para conectar el dropkick justo cuando empieza la cuenta de tres».