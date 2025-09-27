Bully Ray afirma que The Rock ya no necesita luchar más

Muchos fans se sintieron decepcionados por la no presencia de The Rock en WrestleMania 41, especialmente porque Travis Scott apareció y ayudó a John Cena a ganar el Campeonato Indisputable WWE, y «The Final Boss» no se involucró en lo absoluto en esta historia tras haber sido el que llevó a Cena al bando rudo durante la conclusión de Elimination Chamber.

► Bully Ray propone última aparición de The Rock

En este punto, si The Rock regresa a la WWE o no es una incógnita, a pesar de lo que parecen ser asuntos pendientes y/o historias abandonadas que aún flotan en el universo, o de que Arabia Saudita lo quiere para WrestleMania 43. Al respecto, Bully Ray mencionó en el reciente «Busted Open Radio» que «The Final Boss» simplemente no necesita la lucha libre en este momento, y debería estar centrándose en sus asuntos de Hollywood, aunque sí imagina una despedida definitiva, vinculada a la gira de retiro de John Cena.

«No creo que The Rock quiera empañar nada en Hollywood ahora mismo volviendo a la lucha libre profesional. Creo que ha recuperado su carrera en Hollywood, por lo que no necesita la lucha libre ahora mismo para cumplir el propósito que necesitaba en el pasado».

«Aún hay leche derramada que limpiar. Sé que otros lo han superado y siguen superándolo, pero me encantaría verlo regresar y hacerlo él mismo. En este escenario, The Rock no estaría poniendo punto final a su carrera con un último combate, sino más bien en una especie de despedida conjunta, después de que Cena concluya su propia etapa en la WWE contra un oponente interesante.»

«Hablo de esto: Este es mi escenario improvisado. Último combate: Dom (Dominik Mysterio) contra John.»