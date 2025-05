Trick Williams es el nuevo Campeón Mundial TNA después de destronar a Joe Hendry durante WWE Battleground. Además, se ha hecho oficial que en el próximo programa de NXT va a exponer el título ante Mike Santana.

Mientras, desde Busted Open Radio, el miembro del Salón de la Fama de WWE Bully Ray lanza una alerta a la Total Non-Stop Action relacionada con Henry al mismo tiempo que respalda la decisión de coronar a Williams:

“Para mí, si tuviera que elegir un nuevo campeón, con una pistola en la cabeza, hay una gran cosa que resuena conmigo, y no tiene que ver con los llamados luchadores estelares de primer nivel. Es Trick Williams. Trick Williams es ahora el Campeón Mundial de Peso Completo de TNA. Esto no tiene precedentes, y al no tener precedentes, para mí, lo convierte en la historia principal.”

“¿Cuál es la gran historia? Para mí, es que Trick se haya convertido en Campeón Mundial de TNA, y que Joe Hendry deba seguir aprovechando cada momento o ganar impulso. Si no lo hacen, TNA va a perder a un talento formado en casa. Y si TNA pierde a este talento llamado Joe Hendry, ¿saben a dónde va a terminar? A WWE.”