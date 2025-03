Bully Ray aconseja a Moose que se vaya de TNA

¿Es posible que Moose firme con la WWE cuando expire su contrato con TNA? No parece probable atendiendo a que tiene 40 años y no tiene un perfil que la compañía necesite aparentemente. Aún así, sabemos que causó buena impresión durante su combate con Oba Femi, el Campeón NXT, en el especial Roadblock. Así como también que lleva tiempo queriendo compartir el ring con una Superestrella como CM Punk.

Así que usemos las tres palabras favoritas de la lucha libre profesional: nunca digas nunca. Y dicho eso, vayamos al tema que nos ocupa concretamente y ese es el consejo del veterano Bully Ray a Moose sobre dejar su empres actual para buscar nuevos desafíos. En un episodio reciente de Busted Open, el miembro del Salón de la Fama explica que el Campeón X-Division ha logrado todo en la Impact Zone.

Ray comenta que es un gran fan de Moos y le pide que sea más egoísta:

