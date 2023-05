Mercedes Moné se encuentra lesionada en estos momentos después de una mala caída en NJPW Resurgence. Todavía no se conoce el alcance de la lesión ni cuanto tiempo va a necesitar de recuperación, o si deberá someterse a cirugía. Pero no tenemos motivos para ser demasiado pesimistas pues la misma luchadora se mostraba sonriente en un video desde el hospital tras el evento. De todas maneras, aunque sea poco, tendrá que detener un momento su carrera luchística, que en la actualidad la tiene trabajando en Japón.

► ¿Mercedes Moné en AEW All In?

Sin tener ninguna información no tiene sentido especular pero una fecha futura en el calendario de la lucha libre profesional marcada por todos los fanáticos es AEW All In, que tendrá lugar el 27 de agosto en Londres, Inglaterra. Puede que no tenga mucho sentido relacionar a The CEO con este evento pay-per-view porque ella no trabaja en esta compañía pero no faltan quienes esperan su presencia entonces. De hecho, se espera que más luchadores de otras empresas participen, como Will Ospreay.

Y ya podemos sumar a la lista a dos personas más que quieren a Mercedes Moné en All In: Bully Ray y Mark Henry. Los dos expresaron su deseo recientemente en Busted Open Radio.

“Si en este momento supiera que Mercedes Moné tiene alguna oportunidad real de estar en Wembley, con casi 68,000 entradas vendidas… le pediría que publicara de inmediato un video en redes sociales diciendo: ‘Sabes qué, esta lesión no me va a detener. Nos vemos en Wembley el 27 de agosto’“.

El Hombre Más Fuerte del Mundo dijo que reservar a Mone para All In 2023 permitiría a AEW vender otras 10,000 entradas para el evento en Wembley.

¿Quieres ver a Mercedes Moné en AEW All In?