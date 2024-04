Bull Nakano cautiva al público en su ingreso al HOF

WWE llevó a cabo la Ceremonia número 24 del Salón de la Fama en el Wells Fargo Center de Filadelfia. Una de las luchadoras exaltadas de la Clase 2024 fue la leyenda japonesa Bull Nakano.

A través de las pantallas se proyectó un vídeo que presentó los aspectos más destacados de la carrera de Nakano. Contó con comentarios de Kofi Kingston, Jinder Mahal, Asuka y CM Punk.

Bull Nakano comenzó a competir en la WWF (actualmente WWE) en 1993 y tuvo una rivalidad con Alundra Blayze. En el evento del Tokyo Dome de noviembre de 1994, derrotó a Blayze, convirtiéndose en la primera mujer japonesa en ganar el Campeonato Mundial Femenino de la WWF. A partir de 1996, volvió a competir en los Estados Unidos y tuvo una feroz batalla con Medusa (a.k.a Blayze) y otras en la lona de la WCW.

Ya en la ceremonia, Corey Graves presentó a Madusa como Alundra Blayze, quien sería la encargada de la inducción de Bull Nakano.

Entonces Blayze felicitó a su director ejecutivo de Dangerous Alliance (Paul Heyman) quien fue inducido momentos antes. Habló sobre los inicios de Nakano con All Japan Women’s Pro-Wrestling (AJW), el desarrollo de su apariencia icónica y su estilo de vanguardia en el ring. En esta parte de su introducción, fue apoyada por Rossy Ogawa para su redacción. Blayze enfatizó que ella y Nakano establecieron un nuevo estándar que continúa dando forma a la lucha libre femenina actual. Para ella, Bull Nakano es una pionera, una pionera y su amiga.

La luchadora japonesa apareció con un vestido largo negro, pero con la misma pintura facial azul que usó cuando estaba activa. A continuación dio su emotivo discurso, en inglés fluido, de poco más de cinco minutos de duración:

Ha pasado mucho tiempo. Estoy muy feliz de aceptar este premio. Lo he esperado durante tanto tiempo. Tuve la mejor experiencia aquí en la WWE en 1994, hace 30 años. Tenía 26 años. Fue una vida realmente dura para mí y tuve una experiencia dura porque no sabía nada más que lucha libre profesional.

Tuve 28 combates en un mes y fue un período realmente difícil. La parte más difícil fue llegar al lugar, porque no hablaba inglés.Tenía que alquilar un auto, cambiar de avión, ir al lugar, buscar un hotel por mi cuenta y no había celulares. En ese momento usábamos teléfonos públicos. Era muy, muy difícil.

Fueron días duros, pero tenía muchos amigos que me ayudaron. Con la ayuda de todos, pude continuar mi viaje. Lo que realmente disfruté fueron los combates diarios y vi que la lucha libre profesional es igual en todo el mundo. Me sentí viva, luchando en el mismo espacio. Fue como un sueño. Luché con todo mi corazón y alma. Aquí me sentí viva.

Quiero agradecer, por supuesto, a Madusa. Te agradezco desde el fondo de mi corazón por luchar conmigo. Muchas gracias. Y a Luna Vachon, que me apoyó. Incluso ahora, tengo mucho apoyo. Gracias WWE por darme esta gran oportunidad. Hice lo mejor que pude, no la desperdicié. Sobre todo, gracias al Universo WWE ya que me aceptó y penetró en mi corazón. Siempre estaremos conectados a través de la lucha libre profesional. Si renaciera de nuevo, me gustaría renacer como Bull Nakano, y entonces me gustaría volver al ring de la WWE. Espero verlos a todos de nuevo. Este premio es un tesoro para mí. Muchas gracias.