Para promocionar su nueva cuenta de Twitch, en la que ya hizo su primer streaming jugando, Rusev respondió a los fans algunas preguntas en su cuenta oficial de Twitter. Entre los distintos temas, además de compararse con Arnold Schwarzenegger, Rusev aclaró a los fans si seguirá utilizando el apodo de Bulgarian Brute:.

► Bulgarian Brute Rusev

That’s a WWE name i can’t and won’t use https://t.co/dl3EfD6MVu — Miro (@RusevBUL) May 14, 2020

— ¡Él es el Bruto de Bulgaria!

— Eso es un nombre de WWE que no puedo ni voy a usar.

Stay true to God and live my best life https://t.co/ARpugbJzE0 — Miro (@RusevBUL) May 14, 2020

— ¿Qué esperas hacer en el futuro, después de tu despido de WWE?

— Mantenerme fiel a Dios y vivir mi mejor vida.

— ¡Ya te sigo en Twitch! ¿Aparecerá Lana allí en algún momento?

— ¡Pregúntale a Vince!

I’m born on Christmas. So that’s negative ghost rider https://t.co/fA11UvWj34 — Miro (@RusevBUL) May 14, 2020

— Miro suena como el nombre de un demonio.

— Nací en Navidad. Así que ese es el jinete fantasma negativo.

I did in Mexico, where i couldn’t stand straight after the match till the Chiro fixed me. https://t.co/hwjY6gZUXa — Miro (@RusevBUL) May 14, 2020

— No me puedo acordar si alguna vez trabajaste con Brock. Eso luce como que hubiera sido bastante divertido.

— Lo hice en México, en donde no me podía parar derecho después de la lucha hasta que el quiropráctico me arregló.

Correction. I had one match. Look it up https://t.co/Z5u7bYj6gn — Miro (@RusevBUL) May 14, 2020

— La única cosa que odio es cuán arriba en el gusto del público estabas y nunca tuviste una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo. No puedo esperar a ver lo que sea que vayas a hacer después. Eres el puto amo.

— Corrección. Yo tuve una lucha por el título. Míralo.