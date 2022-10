Buff Bagwell cree que le queda una última etapa competitiva

Bromean algunos aficionados con que Buff Bagwell podría hacer un regreso triunfante a la industria bajo un personaje «Woke», pues en el último año, el ex-WCW utilizó sus redes sociales para apoyar causas adscritas a dicho movimiento… descubriéndose finalmente que otra persona manejaba las cuentas del veterano gladiador.

Aquella candencia de Bagwell la aprovecharon GCW y Joey Janela, incluyéndolo en una Clusterfuck Battle Royal de la última entrega de Spring Break 6, el pasado abril. Participación muy promocionada, pero que acabó siendo un tanto decepcionante, pues apenas segundos después de su entrada al ring fue eliminado por el propio Janela vía Superkick, ya que se encontraba lesionado.

I chilled with buff bagwell in dallas it was random as hell he pulled up to gcw i was like what the fuck is this guy doin here lol cool guy tho and hes murder death kill gang affiliated so thats whats up MDK all fn day pic.twitter.com/vqUeio0EI9