En la noche del 31 de diciembre se transmitió el especial de FOX, llamado FOX New Year’s Eve special at Times Square, el cual tenía como principal atracción la lucha entre Roman Reigns vs Dolph Ziggler, en lo que sería el último encuentro de la década, que fue ganado por el samoano en una lucha corta. Dicho encuentro había sido grabado previamente el viernes pasado luego de que SmackDown saliera del aire.

Además de la lucha entre Reigns y Ziggler, también se produjeron dos cambios titulares del Campeonato 24/7. En primera instancia, Mojo Rawley apareció por allí para coronarse por primera vez, ganando su primer campeonato desde que entró al Imperio McMahon. Sin embargo, R-Truth fue capaz de recuperar el campeonato una vez más, comenzando su reinado número 30 como Campeón 24/7. Maria Menounos actuó como réferi en los referidos cambios titulares.

► El Rating del especial de fin de año de WWE

Considerando la fecha festiva, los niveles de audiencia y de rating del especial de fin de año arrojaron para WWE números muy buenos en los Estados Unidos, con una cantidad promedio de 2 millones 800 mil espectadores y un rating promedio de 0.8 en el sector demográfico de 18 a 49 años. El desglose por hora fue el siguiente:

Primera hora: 2 millones 604 mil televidentes, con un rating de 0.7.

2 millones 604 mil televidentes, con un rating de 0.7. Segunda hora: 2 millones 997 mil televidentes, con un rating de 0.9.

La lucha entre Roman Reigns y Dolph Ziggler se dio durante la primera hora del especial.

Comparativamente, estos números fueron los mejores que WWE arrojó en televisión durante la última semana del año:

Raw (30 de diciembre 2019): 2 millones 439 mil televidentes, con un rating de 0.77 en la población de 18 a 49 años.

2 millones 439 mil televidentes, con un rating de 0.77 en la población de 18 a 49 años. SmackDown (27 de diciembre 2019): 2 millones 439 mil televidentes, con un rating de 0.7.

2 millones 439 mil televidentes, con un rating de 0.7. NXT (25 de diciembre 2019): 831 mil televidentes, con un rating de 0.22.

831 mil televidentes, con un rating de 0.22. FOX New Year’s Eve Special at Times Square (31 de diciembre 2019): 2 millones 800 mil televidentes, con un rating de 0.8.

En relación a los programas que fueron transmitidos este martes, la audiencia del especial de FOX fue la más baja en la televisión abierta, en comparación a especiales similares que se transmitieron en ABC, NBC y CBS. En cuanto al rating en el segmento demográfico de 18 a 49 años, solo fue superado por los especiales de ABC y NBC.

El especial de ABC, el show anual Dick Clark, dominó la noche en todos los grupos demográficos y en audiencia con una calificación promedio de 1.7 en el grupo demográfico 18 a 34 años, una calificación promedio de 2.4 en el grupo demográfico 18 a 49 y un promedio de 2.9 en el grupo de 25 a 54, con un promedio de 8 millones 435 mil televidentes.