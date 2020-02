En el episodio de ayer en WWE Raw 10 de febrero 2020 observamos el crecimiento de las rivalidades camino a WWE Super ShowDown.

Entre lo destacado estuvo la contienda por el Campeonato Femenil Raw entre Becky Lynch y Asuka, saliendo victoriosa The Man.

Además de la lucha de Seth Rollins, AOP y Murphy contra Kevin Owens, Samoa Joe y The Viking Riders. Y la incógnita sin resolver por parte de Charlotte a pesar de la presencia y victoria de la Campeona NXT, Rhea Ripley.

A continuación te presentamos todos los demás pormenores en…

Lo bueno, lo malo y lo extraordinario de WWE Raw 10 de febrero 2020

LO BUENO

► Ricochet demuestra su valía en una dura contienda

Camino a Super ShowDown una de las contiendas que más expectativas tiene es la de Brock Lesnar vs. Ricochet, no tanto por lo que pueda pasar en ella, pues de antemano se pronostica una masacre para Ricochet, sino para saber qué posibilidades hay de que sea un buen mano a mano y no una contienda efímera de relleno en el cartel.

Por ahora, Ricochet comienza a tomar más credibilidad como retador, pues ayer sumó una importante e interesante victoria sobre Bobby Lashley, alguien que parecía tarde o temprano enfrentaría a Brock Lesnar en un magno evento de WWE.

Super ShowDown no es un evento muy esperado. Ciertamente Elimination Chamber será la última parada antes de WrestleMania, pero aun así esta es una oportunidad única para Ricochet, quién ya en todo el mundo probó su enorme calidad.

¿Sucederá algo fuera de lo común en Super ShowDown?

LO MALO

► Aleister Black y Ángel Garza deben tener rivales de mayor exigencia

Tal vez las tres horas de Raw sean mucho para la cantidad de contiendas y segmentos. Quizá si se les diera más espacio a luchas con calidad sería algo mejor, pues así como hay luchadores que no tienen presencia en TV, hay otros que la que tienen es irrelevante.

Un ejemplo muy claro es Aleister Black, quién está claro que no necesita de segmentos de cuartos oscuros, ni hablar mucho. Algo demostrado en su estancia en NXT.

Otro de los casos es Angel Garza, quién dentro de su rivalidad transitoria con Humberto Carrillo, sus rivales no han lucido tan sólidos.

¿Les alcanzará para colarse en el cartel de WrestleMania 36?

LO EXTRAORDINARIO

► El Asesino de Leyendas ha vuelto

Por una semana más Randy Orton vuelve a llevarse las palmas y abucheos del respetable, ser rudo siempre se le ha dado bien. Traer de vuelta su versión del Asesino de Leyendas, fue una excelente idea.

El propio Edge y Matt Hardy ya sufrieron los primeros estragos por parte del Apex Predator. Tal vez el siguiente en la lista sea Christian.

Camino a WrestleMania 36 esta será una de las contiendas más esperadas, pues ambos luchadores llevaran a muchos a una vieja de nostalgia, la calidad seguirá estando dentro de esta contienda, pese a los años de ambos.

¿Podrá Edge hacerle frente a Randy Orton?