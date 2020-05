El día de ayer tuvo lugar la onceava edición WWE Money in the Bank, que cambio de sede debido a la contingencia por el covid-19, en el Performance Center en Orlando, Florida y las oficinas principales de WWE en Stamford, Connecticut.

Entre lo destacado estuvieron las victorias de Jeff Hardy sobre Cesaro, contienda que merecía estar dentro del cartel principal y no en el kick-off, y la victoria de Bayley sobre Tamina, en una contienda bastante regular, reteniendo el Campeonato Femenil SmackDown con una clara ayuda de su amiga Sasha Banks.

A continuación te presentamos todos los pormenores en…

Lo bueno, lo malo y lo extraordinario de WWE Money in the Bank 2020

LO BUENO

► The New Day en modo leyenda

Pasan los años y The New Day se sigue consolidando como una de las facciones más dominantes de todos los tiempos dentro de la división de parejas.

Ayer, en la contienda frente a The Miz y John Morrison, The Forgotten Sons y The Lucha House Party, la cual fue bastante dinámica de principio a fin, dejaron claro que son el equipo más dominante dentro de la compañía hoy por hoy.

Tal vez, camino a Backlash, sea el inicio de una nueva rivalidad contra un nuevo equipo.

¿Quién será el próximo rival de The New Day camino a Backlash?

► Braun Strowman destruye su pasado

Un mano a mano con tintes bastante bizarros, pero cotidianos en el mundo de Bray Wyatt. Strowman supo ser contundente, castigo a Wyatt y se vio centrado en cuanto a los juegos mentales, al final hubo una nula reacción para revertir los castigos por parte de Wyatt.

No obstante, la rival da para mucho más y con el último flashback de Wyatt viendo a The Fiend es seguro que la revancha será un monstruo contra demonio.

¿Veremos un nuevo mano a mano en Backlash?

LO MALO

► Lucha por los maletines. ¿Qué demonios fue eso?

Esto se podría resumir como la peor lucha en la historia de Money in the Bank. Fue un simple chiste debido a su estilo de película de bajo presupuesto. El formato fue demasiado absurdo, dejando la credibilidad de la contienda en el piso, por más que WWE lo quiera vender como algo innovador su equivocación fue muy clara.

Además, con el resultado, tanto Asuka (quien derrotó a Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans, Nia Jax y Shayna Baszler), como Otis (quien derrotó a Baron Corbin, Daniel Bryan, AJ Styles, Aleister Black y Rey Mysterio) tienen casi nulas oportunidades de hacer un canjeo efectivo.

¿Expondrán sus respectivos maletines Asuka y Otis?

LO EXTRAORDINARIO

► Drew McIntyre dignifica su reinado

El ascenso de Drew McIntyre ha sido muy bueno desde su victoria en Royal Rumble, pues no solo derrotó a Brock Lesnar en WrestleMania 36 de manera contundente, también hizo lo propio ayer ante Seth Rollins, dos de las grandes caras que tiene WWE hoy en día.

La contienda fue lo mejor del evento, un mano a mano aguerrido y muy cerrado, ambos se llevaron al límite, McIntyre fue más inteligente que Rollins y logró retener su cetro. Al final Rollins y él se dieron la mano en señal de respeto.

Contendientes no hay muchos en el radar, tampoco entusiasma o es realista un posible canjeo efectivo de Otis sobre McIntyre.

¿A quién se enfrentará Drew McIntyre en Backlash?