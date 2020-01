Pin it

En el episodio de AEW Dynamite 29 de enero de 2020 observamos el crecimiento de las rivalidades camino a AEW Revolution. Entre lo destacado estuvo la lucha de tríos de The Inner Circle (Chris Jericho, Santana y Ortiz) contra Darby Allin y Private Party.

Lo bueno, lo malo y lo extraordinario de AEW Dynamite 29 de enero de 2020

LO BUENO

►SCU quiere recuperar el Campeonato de Parejas

SCU perdieron su cetro de parejas dentro del crucero de Jericho, ante Kenny Omega y Hangman Page, algo que no los tiene contentos y que buscarán remediar de inmediato.

Por otra parte, The Young Bucks han visto con buenos ojos el ir por el campeonato de manera pronta, aunque los campeones sean de su propia facción (The Elite). No obstante, y por primera vez podríamos ver el choque de las cuatro parejas insignia dentro de AEW, pues a la formula se añadirían los Lucha Bros.

¿Cuál será el panorama final camino a AEW Revolution dentro de la división de parejas?

LO MALO

► La división femenil sigue tambaleando

Con Riho en la cima total dentro de la división el resto ha flaqueado en cuanto a desempeño, la facción liderada por Brandi Rhodes no ha hecho para nada bien las cosas, y para muchos la única que puede refrendar una oportunidad titular es Britt Baker, aunque antes ya falló.

Nyla Rose demuestra tener potencial y un gran poderío, pero tampoco ha podido frente a Riho. Le hace falta reforzarse a la división, pues el resto no ha brillado.

¿Quién será la retadora al Campeonato Mundial Femenil AEW en Revolution?

LO EXTRAORDINARIO

►Jon Moxley vs. The Inner Circle

Rumbo a AEW Revolution Jon Moxley tiene una dura prueba, enfrentar a Chris Jericho y vencerle para ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, aunque antes ya quedo claro que deberá lidiar contra todo el Inner Circle (Jack Hagger, Sammy Guevara, Santana y Ortiz).

Ayer, Jericho tuvo una buena contienda junto a Santana y Ortiz venciendo a Darby Allin y Private Party. No obstante, al momento de masacrar y ridiculizar a Moxley, fracasó rotundamente.

Por ahora, a falta de algunas semanas, Jericho y su facción lucen débiles ante un Jon Moxley con ganas de reivindicarse dentro del negocio desde que salió de WWE.

¿Podrá Jon Moxley consagrarse como Campeón Mundial de Peso Completo AEW en Revolution?