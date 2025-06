Buenas noticias de Jim Ross: «AEW All In: Texas…»

Jim Ross tuvo que someterse recientemente a una cirugía debido a un cáncer de colon y, según él mismo revela en el nuevo episodio de Grilling JR, lo peor ya pasó. Tanto es así que el miembro del Salón de la Fama de WWE y comentarista en AEW es optimista (realista, dice él) y espera poder participar el 12 de julio en el gran evento All In: Texas.

Checked n and ready to kick this cancer out on its a**! pic.twitter.com/r8GQBCu9fY — Jim Ross (@JRsBBQ) May 27, 2025

► Buenas noticias de Jim Ross

“Estoy en proceso de recuperación, amigo. Solo intento sanar y mejorar. Ese es mi objetivo en este momento. Esta semana tuve una cita con mi cirujano y está muy satisfecho con los resultados, lo cual, por supuesto, me llena de alegría… Cree que lograron eliminar todo el cáncer, y eso es una noticia increíble. Me siento muy afortunado por eso. Para ser sincero, estuve muerto de miedo durante un tiempo, porque es una de esas cosas misteriosas que simplemente no sabes cómo van a terminar.” Ross confirmó que su meta es volver al trabajo para el primer show de AEW en un estadio en Estados Unidos. “¿No es un poco ambicioso?”, le preguntó el presentador Conrad Thompson. “No lo creo. Me parece un objetivo realista”. “Tengo mucha esperanza de que así será. Me encantaría formar parte de ese evento, reencontrarme con los fans, ver al talento. Extraño muchísimo a los luchadores… Mi plan es estar allí. Así que ya veremos cómo evolucionan las cosas. Quiero volver al juego, de una forma u otra, y seguir contribuyendo al éxito de AEW y de este gran evento.” Durante el programa, el veterano también aprovechó para agradecer el inmenso cariño que ha recibido del público durante su batalla contra el cáncer: “Las muestras de apoyo han sido realmente extraordinarias, y eso me ha hecho sentir increíblemente bien. Sé que la gente se preocupa por mí, y ellos saben que yo también me preocupo por ellos. Todo ese apoyo que me han brindado ha sido algo maravilloso.”