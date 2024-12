► Buena nostalgia, mala nostalgia

Este pasado sábado por la noche, WWE llevó a cabo un nuevo crossover con NBC para llevar a toda la fanaticada otra edición de Saturday Night’s Main Event. Un show que históricamente siempre tuvo su cuota especial, que incluyó algunos de los momentos más icónicos de la historia de la compañía y de la lucha libre en general. ¿Por qué tan especial? No solamente por haber albergado, decíamos, instancias que quedaron en la memoria del colectivo luchístico, sino por su importancia desde la perspectiva de los negocios.

► Una breve historia de SNME

Todo aquel que no haya dedicado tiempo suficiente de estudio a la cultura televisiva en los Estados Unidos seguramente desconozca que NBC es una de las cadenas más grandes dentro del país norteamericano. USA Network, que históricamente ha sido la casa de WWE Raw (salvo un fugaz paso Spike TV a principios de los 2000) y en menor medida también de WWE SmackDown, es un canal secundario del grupo, de igual modo que Peacock (actual emisora on-demand de la videoteca de WWE) funciona como su plataforma de streaming.

Pues bien, sucede que USA Network es una estación de cable tv, cuyo alcance es del 88% de la populación en el país, a diferencia de la network tv (en la que se encuentra NBC), que llega a la totalidad del mismo. De modo que la diferencia de gente que sintoniza una de la otra es abismal, lo que provoca que naturalmente un mismo programa pueda tener una audiencia mucho más vasta en un lugar que en el otro, pues llega a más casas y por lo tanto a un público más masivo. Aquí es donde entra lo especial de aterrizar en NBC, en la network tv, en un horario estelar. De un sábado, sí, a lo mejor no el día de mayor concurrencia en lo que respecta a espectadores, pero aún así notoriamente más convocante que un lunes por la noche en la televisión «por cable».

SNME nació en 1985 cuando Dick Ebersol, alto ejecutivo de NBC y uno de los showrunners de Saturday Night Live, el show de comedia por excelencia de los fines de semana en EU, decidió apostar por la lucha libre tras el éxito masivo de WWF en su colaboración con MTV durante vísperas de la primera WrestleMania. Ebersol se subió a la ola de la Hulkamania y decidió experimentar otorgándole un horario que generalmente se reservaba para las repeticiones de Saturday Night Live (de ahí el nombre del show de WWE) durante selectas fechas a lo largo del año.

El resultado fueron grandes números, especialmente la edición del 14 de marzo de 1987, que cosechó un rating de 11.6, hasta el día de hoy el rating más alto que cualquier show hizo en ese horario jamás. El éxito fue tal que NBC redobló la apuesta y un viernes al año presentó The Main Event, el equivalente a SNME pero en un día hábil, con similar repercusión.

Era una época donde WWE y la lucha en sí no solía abundar en storylines, que únicamente se guardaban para las rivalidades más importantes. En SNME todas las luchas tenían una historia de trasfondo. Y para un público masivo. De modo que no había edición en la que McMahon y los suyos no pusieran toda la carne en el asador. De ahí, entonces, los grandes momentos, las grandes luchas, los grandes segmentos.

Todo marchó sobre ruedas hasta 1991, conforme WWE empezó a decaer en su popularidad y NBC abortó la colaboración.

Luego de la cancelación, WWE logró revivir el show entre 2006 y 2008, mas lejos estuvo de replicar el éxito de antaño, principalmente porque la popularidad de la empresa distaba de ser la misma. Y así llegamos al 2024, con este revival en un contexto mucho más favorable. Y con una conducción muy distinta, también.

► Buena nostalgia, mala nostalgia

Para esta edición, bajo la dirección ejecutiva de Triple H, se mostró una nueva forma de relacionarse con la palabra nostalgia. Y es que en las últimas décadas, esa conexión era ante todo tóxica y contraproducente al largo plazo. El enfoque era evidentemente erróneo.

Vince McMahon tenía una filosofía extraña. Por un lado no le gustaba hacer demasiado énfasis en los recuerdos del pasado. Por el otro, era muy dependiente de los luchadores del pasado. Evitaba a sus comentaristas hacer cuanta referencia a hechos del ayer, sepultando y dejando en el olvido su propia historia. Se negaba a mirar mucho por el espejo retrovisor, pero él mismo lo hacía todo el tiempo de forma indirecta.

Los últimos tantos años de McMahon al mando del área creativa lo vieron dejar de hacer los necesarios pasos de antorcha de una generación a otra. Las estrellas más veteranas se despedían sin «ayudar» a las que les relevaban, lo que inevitablemente llevaba a que las nuevas camadas fueran opacadas por las viejas y, en el momento en el que las primeras debían cargar al show en sus espaldas, se quedaran cortas y McMahon, ignorante a sus propias deficiencias, los señalaba y volvía a repetirse que no podía confiar en el talento de hoy. Que no tenía más remedio que regresar al ayer. Que Brock Lesnar, que Goldberg, que el Undertaker, que Stone Cold…

SNME versión 2024 demostró ser nostalgia buena. Demostró que tributar al ayer no tiene por qué ser algo malo. Que honrar a tus leyendas, reconocer tu propia historia, no le quita peso al presente. Que de hecho lo magnifica. Que ambos mundos pueden convivir… En la medida justa. Ayer no tuvimos al Undertaker en el main event, o a Goldberg ganando un título mundial. Ayer tuvimos a Cody Rhodes en el main event, y a Damien Priest, Gunther y Finn Bálor batallando por un título mundial. En el cartel, no hubo un solo nombre del pasado ocupando el lugar de las nuevas generaciones.

Y sí, tuvimos el regreso de Jesse «The Body» Ventura. Pero su presencia, además de ser especial porque no le habíamos visto en mucho tiempo, se manejó con propiedad. No opacó a nadie y fue incluido como un elemento de conexión con el pasado, que a fin de cuentas fue la temática del show entero. Así fue como se le dio crédito a nombres del pasado que pavimentaron el camino de las estrellas del presente. Cada uno tuvo una rápida ovación y se pasó a lo siguiente. Pudimos recordar rápidamente hechos del pasado y se pasó a lo siguiente. Pudimos ver al Wingled Eagle por unos minutos, pero anoche en Raw pasaron a lo siguiente.

La nostalgia es un arma de doble filo. Mirar demasiado hacia atrás puede traer melancolía y sensaciones negativas. Mirar lo justo y necesario es una caricia al alma. Hay una fina línea entre lo tóxico y lo gratificante. El trabajo de un buen booker es saber equilibrar las cantidades pensando en el bien común. Triple H demostró lo que Vince McMahon no pudo por años. Que hay buena nostalgia y que hay mala nostalgia.