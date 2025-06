Bucks y Death Riders lanzan advertencia a Hangman Page rumbo a All In

Hangman Adam Page logró una victoria dura pero espectacular frente a The Beast Mortos en AEW Dynamite, pero la celebración duró poco. El “Vaquero” fue víctima de una emboscada violenta a manos de los Young Bucks y los Death Riders, en lo que se sintió como una clara declaración de guerra rumbo a All In.

El combate contra Mortos fue una guerra física. Ambos luchadores intercambiaron castigos brutales desde el primer minuto. Page resistió lo mejor del arsenal del enmascarado, incluyendo un Pop-Up Samoan Drop y un Lungblower, y logró reponerse con su clásico Poisonrana seguido del devastador Buckshot Lariat para llevarse la cuenta de tres.

«Hangman» Adam Page’s path to redemption is proving to be AEW’s best story. A living legend of the company. #AEWDynamite pic.twitter.com/Bwy7JGlwxd — Santielagüサンティ✮ (@santielagu) June 26, 2025

Sin embargo, justo cuando Page levantaba el brazo en señal de triunfo, las luces se apagaron. Al volver, los Young Bucks ya lo tenían en sus manos. Ejecutaron su EVP Trigger sin piedad, dejando a Page indefenso. La situación empeoró cuando Jon Moxley y los Death Riders aparecieron: Mox ahorcó a Hangman con una cadena, reforzando el mensaje de que la guerra apenas comienza.

Aunque The Opps corrieron en su auxilio, fueron contenidos por Wheeler Yuta y los Bucks. No fue hasta que Will Ospreay intervino que el grupo logró finalmente liberar a Page, cerrando un segmento lleno de tensión y anticipación.

La escena dejó claro que el camino a All In estará marcado por alianzas peligrosas y violencia sin cuartel. Hangman Page no está solo, pero sus enemigos tampoco.