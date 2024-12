Buckley predice pelea Machado Garry vs. Rakhmonov

Joaquín Buckley ve a Ian Machado Garry haciendo lo suficiente para vencer a Shavkat Rakhmonov. Machado Garry (15-0 MMA, 8-0 UFC) se enfrentará al también contendiente invicto Rakhmonov (18-0 MMA, 6-0 UFC) en una pelea de peso welter de cinco asaltos el 7 de diciembre en UFC 310 desde el T-Mobile Arena en Las Vegas.

Buckley (20-6 MMA, 10-4 UFC) originalmente tenía previsto enfrentarse a Machado Garry en UFC on ESPN 63, antes de que el irlandés fuera convocado para enfrentarse a Rakhmonov una semana antes en UFC 310. Aunque Rakhmonov representa una amenaza seria, Buckley cree que Machado Garry se mantendrá firme y avanzará hacia la victoria.

«Mucha gente no me va a creer, pero creo que Ian Garry va a ganar, por los pelos, como el resto de sus victorias. Ya sea con MVP o con Geoff Neal. Hace un buen trabajo manteniéndose a salvo y sobreviviendo, y si no tienes los pies para cazar a tipos como ese, que se mueven y evaden constantemente, y les pones trampas.

“Obviamente, no vas a poder conectar esos golpes potentes… Si te metes en el fuego con Shavkat Rakhmonov, te vas a quemar. Pero no veo a Ian Garry corriendo hacia esa casa en llamas. Intentará huir y evadir todo el tiempo, y puedo ver a Ian Garry levantando la mano por decisión”.

Buckley puede haber perdido su pelea contra Machado Garry, pero aun así tendrá una gran oportunidad. Se enfrentará al ex campeón interino de peso welter Colby Covington (17-4 MMA, 12-4 UFC) en la pelea principal de UFC on ESPN 63 el 14 de diciembre desde el Amalie Arena en Tampa, Florida.