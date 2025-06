Buckley avergonzado y humillado por derrota ante Usman

Joaquín Buckley dio una reacción honesta y cruda a su derrota ante Kamaru Usman en UFC en ESPN 69.

Buckley (22-7 MMA, 11-5 UFC) vio interrumpida su racha de seis victorias consecutivas ante el ex campeón Usman (21-4 MMA, 16-3 UFC) en el combate principal de UFC on ESPN 69 del pasado sábado en el State Farm Arena en Atlanta.

Usman recurrió a su lucha libre para sofocar a Buckley, y «New Mansa» terminó siendo derribado cuatro veces y controlado durante casi 13 minutos en una derrota por decisión unánime .

«Cada asalto que me derribaba me mantenía en pie. No podía levantarme. Veía a Mike Beltrán como si le dijera: ‘Hermano, levántanos al menos una vez, déjame levantarme’. No les voy a mentir, me siento muy avergonzado por esa derrota.

Me siento muy humillado por esa derrota. Pero al mismo tiempo, debo agachar la cabeza. Usman me demostró quién era, sinceramente, hermano. Debo entender que, por muchas excusas que pueda poner sobre esta pelea y por qué no salió como yo quería por X, Y, Z, no importa. Esa noche, este deporte demostró su nivel.