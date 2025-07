Bryce Mitchell todavía enojado con derrota ante Ilia Topuria

Bryce Mitchell todavía no ha superado su derrota ante el campeón de peso ligero de UFC Ilia Topuria.

Mitchell (17-3 MMA, 8-3 UFC) fue sometido por Topuria en su pelea de peso pluma en UFC 282 en diciembre de 2022. Mitchell luego reveló que estaba luchando contra la gripe y no podía desempeñarse al máximo de su capacidad.

Ambos peleadores cambiaron de categoría desde entonces: Mitchell bajó a peso gallo y Topuria (17-0 MMA, 9-0 UFC) subió a peso ligero. Topuria se adjudicó el cinturón vacante de las 155 libras al noquear a Charles Oliveira en UFC 317 .

«Creo que es bien merecido. No le guardo rencor, simplemente no me cae bien porque me llamó cobarde, y yo no lo soy. Es un mentiroso porque me llamó cobarde. Demostré que no soy un cobarde.

Luché contra ese hombre y volveré a hacerlo. No soy un cobarde. Me dio una paliza, pero yo no soy un cobarde. Un cobarde es alguien que no se presenta a luchar. Es un mentiroso porque me llamó cobarde. No me cae bien, probablemente nunca me caiga bien, pero tampoco le deseo ningún mal.