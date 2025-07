Bryce Mitchell: «Ilia Topuria no es invencible»

Bryce Mitchell está convencido de que el campeón de peso ligero de UFC, Ilia Topuria, no es imparable.

Topuria (17-0 MMA, 9-0 UFC) sometió a Mitchell en su combate de peso pluma en UFC 282, pero Mitchell (17-3 MMA, 8-3 UFC) logró derribarlo una vez y controlarlo brevemente en el suelo. Mitchell reveló posteriormente que llegó a la pelea enfermo y no pudo rendir al máximo de sus capacidades.

Topuria ha seguido dominando tras conseguir tres nocauts consecutivos sobre Alexander Volkanovski, Max Holloway y, más recientemente, Charles Oliveira, para alzarse con el cinturón vacante de las 155 libras en el UFC 317. Mitchell cree que peleadores como Islam Makhachev y Arman Tsarukyan podrían causarle problemas a Topuria en el suelo.

«Si Islam se le viene encima, estará en problemas. Topuria pega más fuerte y mejor, y es más preciso que Makhachev. Por eso tiene tantos nocauts. Dile a Arman que estaba fatal en esa pelea, y si hubiera sido una pelea de verdad, debería haberles dicho a los aficionados que probablemente no debería haber aceptado. En fin, no volveré a pelear enfermo».

Esa es la única pelea que me molesta hasta el día de hoy. No puedo creer que me dejé llevar por el orgullo y acepté esa pelea. Pero sí, si Arman lo derriba, lo hará genial. Lo bueno de Ilia es su selección de golpes, y no desperdicia energía. Es muy bueno conservando energía, pero no es invencible, hermano. Le dejé un ojo morado una noche en la que no tenía fuerza en los brazos. Si hubiera entrado sano, tendría los dos ojos morados.