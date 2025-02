Bryce Mitchell emite declaración tras comentarios a favor de Hitler

El luchador de la UFC Bryce Mitchell rompió su silencio a raíz de la controversia derivada de los comentarios a favor de Adolf Hitler que hizo recientemente en el episodio de estreno de su propio podcast.

“Lamento haber sonado insensible. Definitivamente no estaba tratando de ofender a nadie, pero sé que lo hice. Sé que mucha gente murió en el Holocausto, y eso es un hecho. Hitler hizo muchas cosas malas, creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. Definitivamente no soy nazi y definitivamente no apruebo ninguna de las cosas malas que hizo Hitler”.

La declaración que Mitchell emitió el sábado contrasta con las que hizo en el “ArkanSanity Podcast”, episodio del podcast que desató la controversia, durante el cual llamó a Hitler “un buen tipo”.

Los comentarios de Mitchell generaron críticas a nivel internacional, y el director ejecutivo de la UFC, Dana White, fue uno de los detractores más abiertos. White dijo que la promoción estaba “disgustada” por los elogios de Mitchell a Hitler y calificó a Mitchell como “literalmente uno de los seres humanos más tontos”.

Aunque Mitchell condenó a Hitler en la declaración del sábado, elogió a Hitler cuando habló sobre el reciente y controvertido gesto con la mano de Elon Musk en un mitin de Donald Trump con el coanfitrión y ex luchador de la UFC Rolando Delgado en el episodio del podcast que se lanzó el jueves.

“Realmente no creo que lo fuera, porque honestamente creo que Hitler era un buen tipo basándome en mi propia investigación, no en mi educación pública… Realmente creo que antes de que Hitler se metiera en la metanfetamina, era un tipo con el que yo iba a pescar. Luchó por su país. Quería purificarlo expulsando a los judíos codiciosos que estaban destruyendo su país y convirtiéndolos a todos en gays. Estaban convirtiendo a los niños en gays. Estaban convirtiendo a las mujeres en gays. Estaban convirtiendo a los hombres en gays.

“¿Sabes dónde se realizó la primera cirugía transexual? Fue en Alemania, antes de que Hitler tomara el poder. ¿Conoces esos libros que todo el mundo quema y de los que todo el mundo se burla? ¿Sabes cuáles eran? ¡Libros queer! Hitler quemó libros queer porque no quería que un grupo de maricas destruyera su nación. No pueden tener hijos”.

Delgado también emitió un comunicado el sábado en Facebook, en el que se disculpó por promover el podcast y no estar más claramente en desacuerdo con la postura de Mitchell durante su conversación.

“La libertad de expresión no significa estar libre de las consecuencias de ese discurso, y él está experimentando eso, al igual que yo, por asociación y por promover la conversación. Lamento profundamente a las personas a las que he decepcionado o afectado por esto”.