Bryce Mitchell no cree que vencer a Ilia Topuria ayude mucho a su posición en la división de peso pluma de UFC. Mitchell (15-0 MMA, 6-0 UFC) se enfrenta a Topuria (12-0 MMA, 4-0 UFC) en la cartelera principal de UFC 282 el 10 de diciembre en T-Mobile Arena en Las Vegas.

Aunque Topuria es una estrella en ascenso invicta, Mitchell está decepcionado de atraer a alguien clasificado algunos lugares debajo de él. Esperaba una oportunidad mayor después de su actuación dominante contra Edson Barboza en UFC 272.

“Golpea fuerte, y creo que es bastante bueno en el suelo, y es una buena pelea. Me dará un cheque de pago, y eso es genial, estoy muy feliz, pero ¿me hará subir de rango? No. Acabo de vencer a Edson Barboza y a nadie le importa una mierda. Cuando venza a este tipo, a nadie le va a importar una m*erda”.

Mitchell estaba programado para enfrentar al top 10 de peso pluma Movsar Evloev (16-0 MMA, 6-0 UFC) en el evento principal de UFC Fight Night 214 el 5 de noviembre, pero la pelea fue cancelada después de que Evloev se retiró debido a una lesión. Decepcionado, Mitchell no cree que Evloev esté tan lastimado.

“Estaba hablando un montón de mierda. No estaba lesionado. Quiere actuar como si estuviera lesionado. Yo estaba más lesionado que él. Simplemente no me quejé de eso en Instagram. Quiere decir que se rompió el ligamento cruzado anterior o lo que sea. El tipo está caminando. Él está bien. No digo que sea un mal luchador. Es un gran luchador. Tal vez me patearía el trasero, no lo sé.

“No lo sabremos ahora porque está demasiado asustado para aparecer. Pero cuando alguien habla toda esa mierda sobre ti, y es como, ‘Está bien, vámonos’. Y luego se retiran en el último minuto, es una mierda. Como dije, no odio al tipo. Creo que es un buen luchador. Sigo pensando que le daría una paliza, y creo que tenía miedo de aparecer. No creo que esté herido. Creo que yo estaba más herido que él”.