Bryan Myers: "En mi última etapa con WWE pude conectar con Vince"

Curt Hawkins ha formado parte de dos tandas luchísticas recientes: la de Superestrellas despedidas de WWE el 15 de abril y de la miembros de la misma que firmaron con Impact Wrestling. Bajo el nombre de Brian Myers tuvo el 19 de julio una primera lucha en su nueva empresa, ¡por el Campeonato Mundial Impact! No fue capaz de vencer a Eddie Edwards pero tuvo una oportunidad. No ha tenido un segundo combate todavía pero cabe mencionarse que el 7 de agosto luchó en una batalla campal en el evento ACW 35 - All Star Rumble por una oportunidad por el Campeonato de Peso Completo ACW.

► El otro rol de Curt Hawkins en WWE

Esto es todo lo que ha hecho, luchísticamente hablando, Hawkins, o Myers, sería mejor decir, desde que Vince McMahon puso fin a su última etapa en su imperio. Es una gran incógnita si va a conseguir triunfar por este nuevo camino, se irá viendo con el paso del tiempo. Pero ahora no se trata tanto de mirar hacia su futuro sino hacia su pasado. Porque en una reciente entrevista con Dave Penzer él mismo reveló que tuvo otro rol en la Gran W además del de luchador. Un rol que a nadie sorprenderá pues otros muchos gladiadores lo han tenido: Brian Meyers fue productor de WWE.

"Vince vio mi nombre en el informe de lesiones, y me dijo que le gustaría que trabajara como productor mientras me recuperaba para que pudiera conocer esa parte del negocio. Fue una oportunidad a la que no podía decir que no. Así que dije: 'está bien...' y acabé trabajando más mientras estaba lesionado que cuando estaba en activo.

"Fui a cada programa de televisión, a cada episodio de Monday Night Raw, a todos los de Friday Night SmackDown, también a los PPV... A todos los eventos, a todas las reuniones de producción, con mi traje. Pero lo que me llevó principalmente de esa experiencia es que finalmente pude establecer una relación con Vince y conseguir algo que muchos de los chicos no tienen. Me sentí muy cómodo hablando con él, ¿sabes?".

Continuando con la vista en el pasado, repasando cómo fue la anterior aventura de Myers en Impact, cabe recordarse que en una ocasión fue Campeón Mundial de Parejas de esta empresa junto a Trevor Lee, conocido como Cameron Grimes en NXT. Únicamente durante un día, eso también es verdad. A ver cómo le va en esta nueva oportunidad y qué futuro le espera en la lucha libre profesional de ahora en adelante. Es interesante señalar además que en esta nueva etapa no tendrá un compañero como tuvo con el luchador mencionado o Zack Ryder. O eso parece al menos.

