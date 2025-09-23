Bryan Keith se coronó Campeón Mundial DEFY

Ingente cantidad de oferta luchística hubo el pasado fin de semana, más allá de los grandes eventos que acapararon titulares, como AEW All Out 2025. Pero la casa Élite también estuvo representada en algunos show «indies», caso del DPW Carolina Classic 2025 y el que nos ocupa a continuación, Aeon, producido por DEFY Wrestling.

Muy esperado, pues inauguraba temporada en la promotora tras dos meses de descanso estival, allí compitieron Marina Shafir y Bryan Keith, destacando especialmente el segundo, porque «The Bounty Hunter» conquistó el Campeonato Mundial DEFY. Y sin estar anunciado de antemano.

Aeon arrancó con Clark Connors haciendo acto de presencia. Connors había ganado dicho oro el pasado marzo (en DEFY Aftermath, luego de que Ricky Saints lo dejara vacante como consecuencia de su marcha a WWE), y no lo defendía desde abril (en DEFY Living Proof), así que lanzó un reto abierto, respondido por Keith, cuya anterior implicación se remontaba a noviembre de 2024 (en Triangler DDT). Los presentes encajaron con sumo entusiasmo la sorpresa, y aún con mayor entusiasmo respondieron a la victoria del «All Elite», vía pin, tras su Emerald Tiger Driver.

Keith intentó sin éxito coronarse en el show Here And Now!, celebrado en mayo del pasado año, cuando fue derrotado por KENTA. Esta supone la primera consecución para Keith de un título de carácter «mundial», y por ende, la más notoria hasta ahora de su carrera.

► Resultados DEFY Aeon

Seguidamente, todo lo que dio de sí DEFY Aeon, celebrado el 19 de septiembre desde el Washington Hall de Seattle (Washington, DC, EEUU).

RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DEFY: Bryan Keith derrotó a Clark Connors (c) para ganar el título .

. LUCHA A CUATRO BANDAS: Evan Rivers derrotó a El Phantasmo, Ethan HD y Miles Deville .

. CAMPEONATO FEMENIL DEFY: Marina Shafir (c) derrotó a Hyan para retener el título . En el poscombate, Shafir pidió a DEFY una retadora que de verdad pudiera quitarle su presea.

Midnight Heat (Ricky Gibson y Eddie Pearl) derrotaron a Matt Brannigan y Randy Myers . En las postrimerías, The Righteous (Vincent y Dutch) debutaron en DEFY apalizando a Midnight Heath.

Nicole Matthews derrotó a Amira .

. SUPER HEAVYWEIGHT CUP (INAUGURAL): Killer Kross derrotó a Calvin Tankman.