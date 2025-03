Bryan Keith revela a su rival de ensueño en AEW

«The Bad Apple» Bryan Keith se sigue construyendo a sí mismo en AEW bajo la mentoría de «The Nueve» Chris Jericho y al lado de «The Redwood» Big Bill pero también tiene sueños propios más allá.

Durante una reciente entrevista en el pódcast Battleground le preguntaron sobre su rival soñado:

«En AEW en este momento hay muchísimos luchadores, literalmente muchísimos. Siento que casi cualquier enfrentamiento sería interesante. Si me enfrentara a Swerve o a Danielson, ambos serían combates en los que la gente diría: ‘Está bien, este tipo va a entrar ahí y demostrar de qué está hecho’.

Pero hay un rival que destaca por encima de todos para mí. Por la influencia que ha tenido en mi carrera, por haberlo visto durante tanto tiempo y por cómo me ha ayudado a mejorar como luchador, estudiando sus combates y analizando sus movimientos, hay un combate que necesito por encima de todos los demás. Y ese es contra Samoa Joe. Sé que puede sonar aleatorio. Sé que es un gran reto. Pero cuando hablamos de luchadores influyentes, él está en lo más alto. Siempre lo he observado, y es alguien con quien me encantaría trabajar. Así que sí, Samoa Joe está en mi lista de prioridades.»

«Necesito ese mano a mano. No soy un tipo de estipulaciones. Quiero ver cómo se desarrolla un combate puro, sin añadidos, solo lucha directa y sin rodeos. Creo que sería increíble.»