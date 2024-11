Bryan Danielson: «¿Y si lanzamos una bomba nuclear al sol?»

Ahora que se encuentra alejado de los cuadriláteros y también de la programación de AEW, Bryan Danielson tiene más tiempo para dedicarlo a otras cosas, empezando por su familia. También para descansar. Y para sus pasiones, como la lectura. E igualmente para dejar volar la imaginación. El «American Dragon» estuvo como invitado recientemente en The Nikki & Brie Show y entre los muchos temas que trató con su esposa y su cuñada, miembros ambas del Salón de la Fama de WWE, uno tuvo relación con las bombas atómicas y el sol.

► Una bomba nuclear al sol

«Estaba paseando a los perros y estaba releyendo un libro. Yuval Harari había dicho algo como: ‘Tenemos suficientes armas nucleares para hacer estallar la Tierra 32 veces.’ En mi cabeza pensé: ‘No creo que eso sea cierto. ¿Qué están calculando aquí? No creo que podamos hacer volar la Tierra.’ Mi primer pensamiento fue: ‘Me pregunto qué pasaría si intentáramos lanzar bombas nucleares al sol. Probablemente nada, ¿verdad? Debe ser solo una gran reacción nuclear.’ Ese proceso de pensamiento me llevó a: ‘No hay manera de que podamos hacer explotar la Tierra. De hecho, no creo que podamos hacer explotar la luna.’

No fue Elon Musk quien dijo esto, pero él es este multimillonario excéntrico que es realmente inteligente y aborda estos desafíos enormes. No solo podríamos destruir la Tierra, sino que podríamos acabar con toda la población del planeta con las armas nucleares que tenemos. Creo que eso es lo que Yuval Harari estaba diciendo. Dijo que podríamos hacer volar la Tierra, pero creo que lo que realmente quería decir es que, habiendo ocho mil millones de personas en la Tierra, podríamos matar 30 veces esa cantidad.»

Danielson tiene razón, por varios motivos, lanzar una bomba atómica al sol no tendría apenas efecto, sería como una chispa en un incendio masivo.