Bryan Danielson y AEW, ¿obstáculo para Brie Bella y WWE?

Brie Bella revela que no es fácil para ella pensar en regresar a la WWE sabiendo que su esposo, Bryan Danielson, está en AEW. Esto mientras se viene hablando mucho desde hace semanas -en especial desde que Nikki Bella ha regresado a la compañía donde ambas son miembros del Salón de la Fama- de que efectivamente estará volviendo para retomar su carrera como Superestrella.

Atendamos a las recientes declaraciones de la luchadora en The Nikki & Brie Show:

“Siempre hago la broma de ‘ah, esperando la llamada’, lo cual en parte puede ser cierto y en parte es solo algo coqueto y dulce que digo para pasar a la siguiente pregunta.

Cuando lo analizo bien, sé que mi obstáculo es el hecho de que mi esposo está con la empresa rival. Y para algunas personas, eso genera incomodidad en WWE, el pensar que yo esté ahí cuando mi esposo está en AEW. ¿Y sabes qué? Está bien.

He llegado a ver ese obstáculo como algo válido: la gente tiene derecho a sentir lo que siente. Si alguien se siente incómodo, se siente incómodo. Y está bien. Tienen ese derecho.

¿Me desanima a veces? Claro, me gustaría que sintieran diferente. Pero no me da rabia, ni me amarga.”