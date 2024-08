«American Dragon» Bryan Danielson habla de si se arrepiente de haber dejado WWE por AEW viendo como su anterior compañía, donde era Daniel Bryan, ha mejorado, hasta el punto de encontrarse en el mejor momento de su historia en la actualidad mientras él se encamina a luchar por el Campeonato Mundial a All In cuando le preguntan por ello en The Gorilla Position.

► Bryan Danielson de WWE y AEW

«No, para nada. No. Desde mi perspectiva, las cosas han mejorado allí de manera significativa. Para mí, he tenido una experiencia increíble haciendo lo que hago. Hay muchas personas que, como yo, prefieren el estilo de AEW, que está más enfocado en la lucha libre en lugar del drama. Me gusta la idea de tener una alternativa. Cuando pensé en dejar WWE, nunca fue porque no me gustara WWE. Intento no hablar mal de WWE porque realmente disfruté mi tiempo allí y a las personas con las que trabajé. Las personas que están allí siguen siendo mis amigos. Una de las cosas que realmente quería era contribuir a algo que hiciera que la industria de la lucha libre fuera mejor para todos. El simple hecho de que AEW exista es beneficioso para todos nosotros. Además, me inclino más hacia el estilo de AEW. Me gusta un poco más.»

El último combate de Bryan Danielson como Daniel Bryan en WWE fue durante el episodio de SmackDown del 30 de abril de 2021, cuando desafió a Roman Reigns poniendo en juego el Campeonato Universal de este y su propia carrera, que es lo mismo que estará haciendo en el PPV del 25 de agosto en Londres.

