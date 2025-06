Bryan Danielson: «¿Vince McMahon? Es difícil…»

Mirando al pasado, Bryan Danielson explica cómo era trabajar para Vince McMahon en la WWE. En cuanto a su presente y futuro, revela que no tiene el alta médica. El «American Dragon», quien está alejado de los cuadriláteros desde octubre de 2024, estuvo hablando recientemente con The Midday y Daly Migs.

«Como jefe, tiene sus cosas buenas y malas. Como todos. Es algo realmente difícil para mí. Me cuesta, internamente —ni siquiera estoy hablando en público— internamente, me cuesta mucho todo el concepto de Vince McMahon .

«Está la idea de la ‘carrera’ y lo que él hizo por mi carrera, y considero que eso es como algo separado. Cuando pienso en Vince McMahon como ser humano, en cómo fue conmigo detrás del escenario, estamos hablando también de un tipo que, cuando falleció mi padre, me dio el mejor abrazo que haya recibido. Soy alguien que no está necesariamente preocupado por ascender en su carrera. Ser Campeón Mundial nunca fue algo que aspiraba a ser. Me encantaba el hecho de poder hacer lo que amo y ganarme la vida con eso. Está el trato que me dio como empleado, pero también está el trato que me dio como ser humano, y esa es la parte difícil de reconciliar con las cosas de las que lo están acusando. La forma en que me trató como persona fue muy buena, de una manera que es difícil de explicarle a alguien que ve a Vince desde una perspectiva negativa. Pero también hay aspectos negativos sobre Vince McMahon».