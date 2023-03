Que Bryan Danielson y Randy Orton conjugaran tan bien sobre los rings fue otra de esas agradables sorpresas con las que a veces nos deleita la industria luchística.

Porque a priori, podía dudarse de que dos gladiadores con bagajes y estilos tan distintos mostraran buena química, pero esa uniformidad impuesta por WWE y obviamente la calidad de ambos dejaron para la posteridad varios combates notables.

En especial, los producidos bajo la longeva rivalidad que hizo que colisionaran 14 veces de manera televisada durante 2013. Aunque, claro, el más recordado sea aquel memorable “main event” de WrestleMania XXX, donde Bryan Danielson se coronó Campeón Mundial de Peso Completo WWE tras salir vencedor de una Triple Amenaza contra Orton, entonces monarca, y Batista.

El pasado abril, entrevistado por Ryan Satin, Randy Orton dijo echar de menos a Bryan Danielson, lamentándose de que ya no trabajara para WWE. Ahora, ante los micrófonos del podcast The Ringer, Danielson recuerda de esta grata manera a Orton.

Orton se encuentra todavía ausente de la programación de WWE, desde que tomara un asueto en mayo de 2022 para sanar importantes problemas de espalda que casi provocan su retiro. Mientras, Danielson tiene hoy importante combate en AEW Revolution, pues irá contra MJF y si sale vencedor conquistará el máximo cetro de la casa Élite.

FULL MATCH: @RandyOrton & @WWEDanielBryan battled for the #WWETitle when they entered #HellInACell in 2013! #HIAC https://t.co/h0YMCBSxkn

— WWE (@WWE) October 7, 2017