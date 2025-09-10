Bryan Danielson: «AEW no amenaza a WWE, aún…»

«Contraprogramación» es una palabra que se ha estado utilizando mucho en este 2025 dentro de la conversación WWE–AEW. Veamos qué piensa Bryan Danielson. Es interesante recordar que no hace mucho Brie Bella comentaba si el nexo de su esposo con «Dónde Luchan Los Mejores» es un obsctáculo para regresar a la compañía donde ella es miembro del Salón de la Fama.

► Bryan Danielson sobre WWE vs AEW

“Solo tengo curiosidad, como… ¿qué están pensando las personas que toman estas decisiones, verdad? En el sentido de: ‘Oh, está bien, esta cosa de AEW. Es un verdadero peligro para nuestro negocio de miles de millones de dólares’. Eso no puede ser. La existencia de AEW, siendo esta marca competidora y siendo tan exitosa como hemos sido, ha cambiado el panorama de la lucha libre, para los luchadores en sí. Ahora los luchadores están siendo pagados más que nunca desde una perspectiva de derechos deportivos. Por ejemplo, en la mayoría de los deportes principales en Estados Unidos, los jugadores reciben entre el 40 y 50% de los ingresos. WWE no estaba pagando a sus luchadores ni cerca de eso. Ahora, ojo, todavía no pagan ni cerca de esa cifra, pero sí tienen que pagar más, porque si no, el talento se va a ir a AEW. AEW sí paga ese 40 a 50% de sus ingresos a sus luchadores. Y eso, a pesar de ganar mucho menos dinero. O sea, nuestro contrato de derechos televisivos fue increíble, pero seguimos siendo la marca competidora que trata de alcanzar todos los años de ventaja que tiene WWE”.

“Es interesante porque aún no estamos en el punto de ser una amenaza. Es una de esas cosas de la gente que realmente ansía poder y mucho dinero: juegan estos juegos raros que yo no entiendo. No entiendo, es como: ‘Está bien, vamos a sacar del negocio a todos los competidores que podrían llegar a ser competitivos con nosotros’. ¿Por qué? Es algo bueno. Es bueno para los luchadores. Es bueno para los luchadores tanto en AEW como en WWE, es bueno para ellos. Si AEW no hubiera comenzado, ¿Cody Rhodes estaría donde está ahora? No. Ellos tienen a una megaestrella porque existe AEW. ¿CM Punk habría regresado alguna vez? Probablemente no”. “Me interesaría mucho, y no lo digo en el sentido de ‘Oh, esas personas malvadas’. Porque cuando piensas en corporaciones, no son personas, ¿verdad? En Estados Unidos, no sé si en Australia es igual, pero se ha determinado legalmente que las corporaciones son como personas, que tienen los mismos derechos que las personas. Es como: ‘Espera, ¿qué?’. Pero no son personas, ¿verdad? Entonces, estas corporaciones toman esas decisiones, pero la gente en WWE, muchas de las personas que conozco, son grandes personas, de verdad. Así que me interesaría saber cuál es realmente el proceso de toma de decisiones detrás de todo esto”.