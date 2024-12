No ha sido visto todavía en Dynamite u otro programa o evento de AEW desde que perdiera el campeonato mundial contra Jon Moxley en WrestleDream pero Bryan Danielson sí estuvo en el evento reciente All In Texas: Countdown to On Sale. Allí, el «American Dragon» ofreció una nueva actualización respecto a su estado de salud actual apuntando que está intentando evitar una cirugía en el cuello, y confirmó que estará en el gran PPV de 2025, aunque duda de que vuelva a los cuadriláteros.

► AEW, Max y Warner Bros. Discovery

También tuvo la ocasión de hablar -con nuestra compañera Denise Salcedo de Instinct Culture– acerca del futuro de la casa Élite en relación a MAX y Warner Bros. Discovery:

«Creo que es genial. Hay que tener en cuenta que no entiendo el mundo. Simplemente no entiendo cómo hacen las cosas las personas. Es como si mirara con curiosidad y pensara: ‘Oh, esa es una elección interesante para los humanos’. Una de las cosas que entiendo claramente como algo que considero ‘genial’ es que muchos de mis amigos ya no tienen cable. La cantidad de personas que no tienen cable y usan estas otras plataformas, y Max es una plataforma de streaming enorme, creo que es una gran oportunidad para que más gente vea AEW. Así que sí, estoy muy emocionado. Warner Brothers ha sido, obviamente, un socio increíble para nosotros. Cuando se anunció que iba a transmitirse simultáneamente en Max, pensé, ‘oh, wow, eso es realmente genial’, porque muchas personas que conozco no tienen cable. Así que la gente que quería ver AEW pero no tenía cable antes, ahora puede verla en Max.»

Indudablemente, emitirse en una de las plataformas de streaming más grandes del mundo es una tremenda noticia para «Where The Best Wrestle». En 2025 se verá si eso supone un antes y un después. ¿Qué expectativas tienes con la relación entre AEW y MAX?

