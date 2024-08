Bryan Danielson: «¿Shane McMahon en AEW? Por mí…»

Además de haber compartido el cuadrilátero de WWE en tres ocasiones -destacando cuando formaron equipo contra Kevin Owens y Sami Zayn en WrestleMania 34– Bryan Danielson y Shane McMahon colaboraron como Gerentes Generales de SmackDown de 2016 a 2018. En aquella época, «The American Dragon» comentó:

«Realmente me gusta trabajar con Shane. Una de las cosas que es realmente agradable de él es que es una persona positiva. Cuando comenzamos a trabajar juntos fue muy interesante porque estábamos grabando y no salió bien porque el camarógrafo era nuevo. Él no se enojó ni nada de eso, sólo le dijo: ‘Hola, bienvenido. Así es como hacemos las cosas aquí, así que la próxima vez hazlo de esta manera, mira…’. Y esa es una gran forma de que un líder hable con personas que trabajan para él en lugar de ser un idiota. Así que sí, realmente disfruto trabajar con él».

► Bryan Danielson de Shane McMahon

En 2024 los dos están en situaciones muy diferentes -el ex Daniel Bryan trabaja en AEW y «Shane-O Mac» ni siquiera tiene un rol dentro de la lucha libre profesional- pero es posible que vuelvan a encontrarse en una misma empresa después de la reciente reunión de McMahon con Tony Khan, presidente de la casa Élite.

Una posibilidad por la que le preguntaron a Danielson en The Gorilla Position:

«Estoy abierto a trabajar con cualquiera. No tengo problemas con nadie. 100%».

Acerca de la reunión, apuntó: «Primero, si supiera algo, no te lo diría. Segundo, no tengo idea [ríe]. Fue interesante porque después de que salió la foto, Tony me dijo: ‘No quería mencionártelo antes, pero me reuní con Shane McMahon’. No lo dije en ese momento, pero pensé: ‘Sí, ya lo sé. La foto está por todas partes.’ Para ser sincero, no estoy al tanto de muchas cosas porque no uso Twitter ni redes sociales».