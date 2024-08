Bryan Danielson se someterá a cirugía en el cuello

Bryan Danielson se encuentra quemando sus últimos cartuchos como luchador profesional a tiempo completo. Dijo que en este 2024 se retiraba a tiempo completo, aunque ha dicho que nunca se retirará como luchador, pues siempre querrá volver al ring para ocasiones especiales.

Lo cierto es que Danielson también ha reconocido recientemente que tiene, de nuevo, problemas en el cuello. Y sorprendió bastante cuando en la más reciente edición de Collision de AEW, le dijo a Jim Ross en una entrevista que ya era totalmente seguro que necesitaba someterse a una cirugía en el cuello antes de finalizar este 2024.

► Bryan Danielson volverá a ser operado del cuello

Aunque Danielson no dio detalles de qué clase de cirugía, ni cuál es su molestia en el cuello. Lo cierto es que está decidido a disfrutar de sus últimas luchas. Tanto así, que ya es oficial. Si The American Dragon no logra vencer a Swerve Strickland y quitarle el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW este próximo 25 de agosto en el PPV AEW All In London 2024, entonces colgará las botas ahora sí y no volverá así sea para luchar de forma esporádica, como es su deseo.

Este es el video con el momento en donde Danielson revela que antes de Año Nuevo deberá operarse del cuello, un lugar en donde ya hace años tuvo que ser operado, cuando estaba en WWE:

#BryanDanielson said he has to get neck surgery before this year ends #AEWCollisionpic.twitter.com/tKySCTYPUw — Ringside News (@ringsidenews_) August 11, 2024