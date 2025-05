Bryan Danielson se reencuentra con Blue Panther en ACTION DEAN~!!!2

El pasado 24 de mayo de 2025, Bryan Danielson sorprendió al público con una aparición especial en el evento ACTION DEAN~!!!2 en Glendale, Arizona, donde compartió un emotivo momento con la leyenda mexicana Blue Panther.

Este evento fue un espectáculo co-producido por All Elite Wrestling (AEW) y ACTION Wrestling en honor al fallecido creativo de la lucha libre Dean Rasmussen. El evento tuvo lugar en WaterDance Plaza, Glendale, Arizona, y marcó la primera vez que Danielson apareció en un ring desde su derrota ante Jon Moxley en AEW WrestleDream en octubre de 2024.

Durante su aparición, Danielson no participó en ninguna acción física, pero dejó una gran impresión al entrar al ring para compartir un emotivo abrazo con la leyenda de la lucha libre mexicana, Blue Panther, tras un combate.

Here’s the entire Bryan Danielson speech from the DEAN tonight. pic.twitter.com/U9TIFrhEct

— Brent Strassburg (@bstrassburg) May 25, 2025