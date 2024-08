Bryan Danielson revela si ha vuelto a hablar con CM Punk

CM Punk y Bryan Danielson son fácilmente dos de los luchadores menos apegados a la visión de Vince McMahon que más triunfaron en la WWE.

Expliquemos lo anterior.

Punk fue campeón mundial en la WWE, 6 veces:

Por otra parte, Danielson fue campeón mundial en la WWE, 5 veces.

Para no ser lo más altos ni musculosos de sus respectivas épocas, llegaron bastante lejos, teniendo en cuenta los prejuicios de Mr. McMahon.

Por lo anterior y su pasado en común compitiendo en el circuito independiente, Punk y Danielson tenían una amistad delante y detrás de pantallas.

El año pasado, la citada amistad puede que se haya fracturado, puesto que Danielson formó parte del comité disciplinario que aconsejó a Tony Khan despedir a Punk de AEW.

Al hablar en el pódcast de «Gorilla Position», Danielson, en calidad de invitado, fue preguntado por el estado actual de su amistad con Punk.

A lo que él respondió.

“Honestamente, no he hablado con él desde antes de que se tomara la decisión como parte del comité disciplinario. Me aconsejaron que era mejor no contactarlo debido a los asuntos legales involucrados, y no soy abogado, ni siquiera me he graduado de la universidad. Así que esa fue básicamente la última vez que hablamos. Lo que quiero decir es que, la última vez que hablamos fue la semana antes de All In del año pasado, o tal vez un poco antes de eso”.