Bryan Danielson: «Quiero enseñarles a mis hijos…»

Bryan Danielson ganó el torneo de la Fundación Owen Hart en Dynamite el 10 de julio y acudirá a por el Campeonato Mundial de AEW de Swerve Strickland a All In. Y en el Estadio de Wembley en Londres el 25 de agosto será donde intentará demostrar a sus hijos, a su familia, que puede ser el maldito mejor del mundo.

► Bryan Danielson va a All In

«Es increíble. La emoción que se siente con algo así, es como ninguna otra cosa. Lo que significa, lo que significa para mí como persona, lo que significa… joder, joder. Lo siento, el dolor en mi brazo es demasiado intenso ahora mismo. Joder. Respira, respira, respira. Eso es lo que medito. Tengo estos dolores punzantes en mis brazos, y a veces se pone un poco incómodo, pero aprendes a hacer cosas difíciles cuando estás incómodo. Cuando pienso en eso, en ganar el Torneo Conmemorativo de Owen Hart y lo que significa, ir al evento principal de Wembley en All In, estoy orgulloso de lo que hice allí. Mucho de esto, estoy orgulloso de ganar el Owen porque Owen Hart significó mucho para la lucha libre profesional. Significó mucho, en cuanto a lo que significa ser un padre en la lucha libre profesional, lo que significa poner a tu familia primero. Eso es lo que Owen Hart significa.

«Pero luego, mientras Martha [Hart] me daba la mano y me entregaba el trofeo, llamamos a esto el Torneo Conmemorativo de la Fundación Owen Hart, pero estoy igual de orgulloso de darle la mano porque lo que ella ha hecho como madre, todo por su cuenta, y criar a esos hijos y empezar la Fundación Conmemorativa Owen Hart y todas las cosas buenas que ha hecho, obtener su doctorado, las personas en las que se han convertido sus hijos, eso me inspira. Eso, no porque no pueda soportarlo más, no porque no sea lo suficientemente bueno, eso, porque quiero ser el tipo de padre que Martha Hart es.

«Por eso estoy dejando la lucha a tiempo completo. Pero una de las cosas que quiero hacer antes de irme, esto es importante para mí. Esto es por lo que estoy haciendo esto. Todo el mundo necesita un maldito por qué, y este es mi maldito por qué. No me voy porque no pueda hacer esto más. Quiero mostrarles a mis hijos y a mi familia que puedo ser el mejor en el maldito mundo, y no me detengo porque ya no pueda más. Me detengo porque amo tanto a mi familia. Hablamos de Owen Hart. Esta noche, estoy hablando de Martha Hart. Ese es el tipo de padre que quiero ser, y eso es lo que esto representa».

