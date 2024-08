Bryan Danielson pondrá en juego su carrera contra el Campeonato AEW de Swerve Strickland

El final del contrato de Bryan Danielson con AEW está a nada de terminar, por lo que el Dragón Americano agradeció a la empresa y los aficionados, pues siente que los últimos tres años han sido los mejores de su carrera.

Danielson salió al ring para hablar con los fans y habar con ellos sobre todo lo que AEW significa para él.

Bryan Danielson aseguró que prometió a su hija que cuando ella tuviera siete años dejaría de luchar y que el contrato con AEW sería el último que firmaría y eso sucedería este 1 de agosto.

Por otro lado, aseguró que le falta cumplir la última promesa, ser campeón AEW y aseguró que tendrá su última oportunidad de ser campeón ante Swerve Strickland y prometió que dará todo lo posible para ganar y despedirse como campeón.

Don’t give me hope Bryan Danielson could it be ? Could he really become World Champion once again? I am down for it. #AEWDynamite pic.twitter.com/MwF1lFHgnm

— Wrestling Loud ⚡️ (@WrestlingLoud) August 1, 2024