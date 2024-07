Camino a su lucha por el Campeonato Mundial en All In, «The American Dragon» Bryan Danielson revela que su contrato con AEW expira el 1 de agosto. Asimismo, comparte que el médico le ha dicho que no tenga un nuevo combate hasta que enfrente a Swerve Strickland en el Estadio de Wembley en Londres. Todo ello en un video que la casa Élite ha publicado en su canal de YouTube que amplia la entrevista del luchador con Renee Paquette que se vio en Dynamite.

► El contrato de Bryan Danielson

«Sí, sí. Es cierto. En realidad, el 1 de agosto. El próximo jueves. Mi contrato de lucha libre se termina. Lo cual también coincide con el cuarto cumpleaños de mi hijo».

«Así que no lo estoy diciendo yo. Tony habló sobre esto en una entrevista, así que me siento cómodo hablando de ello. No estoy haciendo un ‘MJF’ con esto. No estoy tratando de usar mi contrato para decir, ‘Oh, voy a conseguir todo el dinero. Alguien, déme todo el dinero’. Sí, mi contrato se termina el 1 de agosto. Cuando firmé este contrato, Brie y yo hablamos sobre cómo este sería el último contrato de lucha libre que iba a firmar. Así que sí, parte de mí se pregunta cómo será la vida después de esto. Parte de mí está emocionado por eso. Pero ahora mismo, aunque Wembley sea después de esto, todavía tengo que concentrarme en eso. Eso tiene que ser mi enfoque. Así que sí, es un momento salvaje».

► El cuello de Bryan Danielson

«El doctor Sampson no quiere que luche hasta Wembley, y esa es realmente la parte más difícil. Es como, ‘¿Qué quieres decir? Estoy aquí en Nashville. ¿No puedo…? Ese tipo de cosas».

«Mi cuello no está en las mejores condiciones [risas]. Así que es extraño porque esta parece la pelea más grande de mi carrera, y hay una guerra entre mi mente y mi cuerpo sobre lo que siento que puedo hacer y lo que mi cuerpo me dice que probablemente no debería hacer. Incluso cuando hablo con Brie y la familia, es como, ‘Bueno, quiero hacer esto’, y ella dice, ‘¿Pero qué pasa con tu cuello? ¿Qué pasa con esto?’ Incluso hablando con el doctor Sampson, le digo, ‘Tengo que darlo todo, tengo que hacer esto.’ Y él dice, ‘Ahora mismo, tu cuello es reparable. Tienes que asegurarte de que se mantenga así.’ Así que voy a salir ahí, voy a dar lo mejor de mí, y solo intentar disfrutar el momento. Quiero decir, Wembley Stadium. ¡Qué increíble!»..

