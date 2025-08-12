Bryan Danielson: “Mejoré como luchador con karaoke”

¿Eres luchador y estás buscando mejorar? Uno de los mejores de todos los tiempos como es Bryan Danielson tiene un inesperado consejo de cosecha propia. Durante su reciente aparición en el Nikki & Brie Show, la exestrella de WWE o AEW reveló cómo el karaoke lo ayudó en su carrera en los rings.

«En 2003, fui a Inglaterra y me quedé allí seis meses. Hice el Butlins Holiday Camp. Para la gente que no sabe qué son estos campamentos vacacionales, son vacaciones todo incluido, en su mayoría para familias. Pagas, digamos, 1000 dólares por una semana, pero con esos 1000 dólares tienes todas tus comidas pagadas y todo tu entretenimiento incluido. Hay cantantes, magos, lucha libre… Podía ser a media tarde y salías a luchar frente a gente, la mayoría de la cual no eran aficionados a la lucha libre. No sabían qué estaban viendo.

Yo luchaba con un luchador veterano llamado PN News. Estaba ahí porque la parte de ‘lucha’ de la lucha libre siempre me ha resultado fácil; la parte de entretenimiento era muy difícil y desafiante. Una de las razones por las que fui allí fue para convertirme en un mejor artista para personas que no son fans de la lucha libre.

Este tipo, PN News, había sido excluido de la escena de lucha libre estadounidense porque robó dinero de las mochilas de la gente. Cuando yo estuve allí, lo quería mucho; era genial. Genial en el sentido de que realmente me agradaba como persona. Aun así, seguía teniendo un problema con el robo: no podía entrar en una gasolinera sin llevarse algo. Era increíble. Al menos conmigo era muy amable.

Él me dijo: ‘Si realmente quieres mejorar en esto, lo que deberías hacer es karaoke’. Él y yo hacíamos karaoke todo el tiempo y otros chicos se unían. Te enseña a ser mejor intérprete, especialmente cuando eres un cantante horrible, como yo. Cuando eres un cantante horrible, tienes que ser un buen artista, y aprendí a serlo haciendo más karaoke.»