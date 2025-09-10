Mirando hacia 2026, cuando AEW realizará un gira en Australia, Bryan Danielson habla sobre sus recuerdos en el país oceánico, su rol como comentarista en la casa Élite, el futuro de ROH y mucho más. Todo ello durante una reciente entrevista con el medio local Pario Magazine.
► En palabras de Bryan Danielson
Experiencias en Australia
-
“Mi mejor experiencia en Australia fue la primera vez que vine, en 2007 o 2008. Luché en la promotora de TNT, comenzamos en Queensland y el primer show fue en Surfers Paradise. Ese día incluso pude surfear allí, fue increíble.”
-
“Me encanta la lucha libre independiente porque te permite ver de cerca cómo es la base de fans más apasionada en cada lugar. En esa gira luché contra TNT, Nigel McGuinness y otros, fue muy divertido.”
-
“Siempre he amado venir a Australia a luchar. Esta vez es un viaje rápido, pero antes del regreso de AEW en febrero, sería interesante convertirlo en un viaje familiar en lugar de solo trabajo.”
Bryan Danielson has travelled all the way to SYDNEY, AUSTRALIA this week to promote AEW Grand Slam/House Rules for Valentine’s Day weekend in February 2026. 🇦🇺
LET’S GOOOOOOO.
pic.twitter.com/6HZGmfD0HZ
— Drainmaker (@DrainBamager) September 5, 2025
Familia y vida personal
-
“Mi hija Birdie estaba muy emocionada por conocer un canguro y ahora también quiere ver un koala. Incluso me preguntó si podía traer uno a casa, pero le dije que así no funcionan las aduanas.”
-
“Sería muy divertido traer a la familia conmigo en febrero, en vez de hacer solo un viaje de trabajo.”
Rol como comentarista en AEW
-
“Me enteré de que iba a estar en la mesa de comentaristas el mismo día que todos los demás, cuando Tony Khan lo publicó en Twitter. Yo no lo sabía hasta entonces.”
-
“Mi filosofía en los comentarios es ayudar a que las historias avancen y que las cosas parezcan más importantes. Quiero darle sentido a lo que pasa en el ring para que el público lo viva mejor.”
-
“Soy de los que buscan hacer lo mejor en cualquier tarea. Cuando trabajé en McDonald’s a los 15 años, quería ser el mejor haciendo hamburguesas. Ahora quiero ser el mejor comentarista que pueda ser.”
Rivalidad y relación con Nigel McGuinness
-
“Nigel siempre me entierra en los comentarios, pero yo hago lo contrario: lo elogio y lo pongo por las nubes. Esa es nuestra relación en la vida real, él me molesta todo lo que puede y yo solo lo trato con azúcar y amabilidad.”
Ring of Honor y la visión creativa
-
“Me interesaría dirigir Ring of Honor, pero no creo que Tony tenga interés en ceder ese rol. Aun así, siempre estoy dispuesto a hacer lo que la empresa necesite.”
-
“ROH es un producto increíble, sobre todo para dar exposición a jóvenes talentos. En su último PPV hubo combates impresionantes como Bandido vs. Rush y Athena contra Mina Shirakawa.”
-
“Si tuviera que elegir sobre quién construiría una nueva era de ROH, diría que Bandido sin duda, Lee Moriarty, Athena, y también gente como Red Velvet o incluso talentos independientes como Adam Priest.”
Talento australiano en AEW y WWE
-
“Kyle Fletcher es alguien que liderará la industria en los próximos 10 o 15 años. Tiene un estilo muy distinto al de Toni Storm, que ha elevado su personaje a otro nivel y además es excelente luchadora en el ring.”
-
“Harley Cameron es una gran artista y entretenedora: toca la guitarra, rapea, hace ventriloquia, habla chino… tiene mucho talento. Mark Davis y Fletcher han viajado por el mundo puliéndose como pareja.”
-
“No es solo un fenómeno de AEW. Mira a Rhea Ripley en WWE, una de las estrellas más grandes del mundo. Lo importante es mantener abierto ese flujo de nuevos talentos desde Australia.”
Ideas y bromas
-
“Una boda en AEW Grand Slam suena divertida, pero ya sabes que las bodas en la lucha libre nunca terminan bien. Podrías acabar con un pastel en la cara y sin casarte realmente.”
-
“Yo no necesito que la gente me siga a mí. Mejor sigan las cuentas oficiales de AEW en Twitter, Instagram y YouTube, ahí siempre hay contenido increíble.”
AEW DYNAMITE 10 de septiembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Mercedes Moné y Emi Sakura vs. Riho y Alex Windsor