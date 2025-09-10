Mirando hacia 2026, cuando AEW realizará un gira en Australia, Bryan Danielson habla sobre sus recuerdos en el país oceánico, su rol como comentarista en la casa Élite, el futuro de ROH y mucho más. Todo ello durante una reciente entrevista con el medio local Pario Magazine.

“ Siempre he amado venir a Australia a luchar . Esta vez es un viaje rápido, pero antes del regreso de AEW en febrero, sería interesante convertirlo en un viaje familiar en lugar de solo trabajo.”

“Me encanta la lucha libre independiente porque te permite ver de cerca cómo es la base de fans más apasionada en cada lugar. En esa gira luché contra TNT, Nigel McGuinness y otros, fue muy divertido .”

“ Mi mejor experiencia en Australia fue la primera vez que vine, en 2007 o 2008 . Luché en la promotora de TNT, comenzamos en Queensland y el primer show fue en Surfers Paradise. Ese día incluso pude surfear allí, fue increíble.”

“ Sería muy divertido traer a la familia conmigo en febrero , en vez de hacer solo un viaje de trabajo.”

“ Mi hija Birdie estaba muy emocionada por conocer un canguro y ahora también quiere ver un koala . Incluso me preguntó si podía traer uno a casa, pero le dije que así no funcionan las aduanas.”

“Me enteré de que iba a estar en la mesa de comentaristas el mismo día que todos los demás, cuando Tony Khan lo publicó en Twitter. Yo no lo sabía hasta entonces.”

“Mi filosofía en los comentarios es ayudar a que las historias avancen y que las cosas parezcan más importantes. Quiero darle sentido a lo que pasa en el ring para que el público lo viva mejor.”